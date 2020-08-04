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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

В Україні за минулу добу, 3 серпня, коронавірусне захворювання підтвердили у 1061 людини. Також відомо, що 737 пацієнтів одужали, а 26 — померли від ускладнень.

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Пряма трансляція
11:40 - 04 серпня
У Волинській області посилили карантин

Регіональна комісія з питань ТЕБ та НС вирішила посилити карантин на території області для запобігання поширенню коронавирусної інфекції.

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11:35 - 04 серпня

У Міністерстві охорони здоров’я готуються до другої хвилі пандемії в Україні. Ймовірно її варто очікувати у жовтні.

Заступник міністр охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу заявив, що тенденція поширення коронавірусної хвороби у світі не є позитивною і сьогодні в Європі розпочинається друга хвиля.

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11:31 - 04 серпня

Станом на 10.00 4 серпня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу Covid-19 хворіє 221 особа. За минулу добу зареєстровано 16 нових випадків захворювання.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

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09:56 - 04 серпня

Кількість хворих на коронавірусну хворобою Covid-19 перевищила кількість видужали за минулу добу в 12 з 24 областей України та в Києві, при цьому в Харківській області зафіксовано антирекорд: за добу в регіоні кількість хворих на коронавірус зросла на 108 осіб.

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09:54 - 04 серпня

Кабінет міністрів більше не обмежує експорт засобів індивідуального захисту, повідомив заступник міністра економіки – продавці України Тарас Качка.

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09:06 - 04 серпня

+1061 за добу. В Україні наразі виявлено 74 219 випадків зараження коронавірусом.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській (146), Харківській (143), Івано-Франківській (127) областях та у Києві (108).

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08:56 - 04 серпня

У Києві на коронавірус за минулу добу захворіли ще 108 людей. Загальна кількість інфікованих станом на ранок 4 серпня становить 8 662.

Всього від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 138 хворих, за минулу добу три особи. Від початку епідемії побороли захворювання і одужали 3 044 інфікованих.

Станом на 4 серпня кількість активних хворих у столиці становить 5 480.

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08:46 - 04 серпня

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук зазначив, що близько двох тижнів тому вони були щасливі, що ситуація із поширенням коронавірусу в області стабілізувалася.

– Ми навіть зменшили число ліжок, зарезервованих для хворих із вірусом. І ось сьогодні знову розгортаємо додаткові місця у трьох лікарнях. Це лише свідчення того, що вимогами адаптивного карантину, який діє на Буковині, не можна легковажити.

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08:45 - 04 серпня

Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії у Сумах 3 серпня закрили на 14-денний карантин. Під час обстеження медпрацівників закладу у чотирьох з них ПЛР-тест на коронавірус показав позитивний результат.

Усіх заражених медиків направили на лікування, а 12 контактних – на самоізоляцію.

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19:21 - 03 серпня

Показники, за якими комісія з питань ТЕБ ​​та НС визначає, в якій з епідемічних зон повинен перебувати кожен район – це зайнятість ліжок, коефіцієнт виявлення випадків і показник динаміки зростання випадків.

Про це повідомила Київська школа економіки – автор епідеміологічної моделі поширення Covid-19, за якою Мінздрав прогнозує розгортання епідемії.

  • У районах червоної зони заповнюваність ліжок пацієнтами з Covid-19 повинна перевищувати 75%, а внесок району в показники регіону становить до 50%.
  • Внесок районів помаранчевої зони в показники регіону становить від 20% до 50%.
  • Жовтий рівень встановлюється в районах, де заповнені 50-75% ліжок з пацієнтами із коронавірусом, а внесок району в показники регіону становить від 5% до 20%.
  • До зеленої зони відносяться райони, в яких заповнюваність ліжок пацієнтами з Covid-19 становить менше 5%, а внесок району в показники регіону становить до 50%.

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