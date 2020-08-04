Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві 4 серпня зафіксували 8 662 випадки коронавірусу. За добу захворіло 108 киян.

Захворіли:

53 жінки віком від 19 до 92 років;

46 чоловiків віком 19 до 80 років;

6 дівчаток від 9 до 13 років та 3 хлопчики від 1 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Голосіївський – 688;

Дарницький – 1 395;

Деснянський – 1 058;

Дніпровський – 1 007;

Оболонський – 753;

Печерський – 835;

Подільський – 539;

Святошинський – 717;

Солом’янський – 933;

Шевченківський – 737.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 4 серпня

Станом на 4 серпня на коронавірус захворіла ще 1 061 людина, загальна кількість інфікованих становить 74 219.

Від початку епідемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 1 764 хворих, за минулу добу – 26.

Загалом одужали від захворювання 40 613 пацієнтів, 737 – за добу.