Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

У Києві 4 серпня зафіксували 8 662 випадки коронавірусу. За добу захворіло 108 киян.

Захворіли:

  • 53 жінки віком від 19 до 92 років;
  • 46 чоловiків віком 19 до 80 років;
  • 6 дівчаток від 9 до 13 років та 3 хлопчики від 1 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

  • Голосіївський – 688;
  • Дарницький – 1 395;
  • Деснянський – 1 058;
  • Дніпровський – 1 007;
  • Оболонський – 753;
  • Печерський – 835;
  • Подільський – 539;
  • Святошинський – 717;
  • Солом’янський – 933;
  • Шевченківський – 737.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 4 серпня

Станом на 4 серпня на коронавірус захворіла ще 1 061 людина, загальна кількість інфікованих становить 74 219.

Від початку епідемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 1 764 хворих, за минулу добу – 26.

Загалом одужали від захворювання 40 613 пацієнтів, 737 – за добу.

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