Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві 4 серпня зафіксували 8 662 випадки коронавірусу. За добу захворіло 108 киян.
Захворіли:
- 53 жінки віком від 19 до 92 років;
- 46 чоловiків віком 19 до 80 років;
- 6 дівчаток від 9 до 13 років та 3 хлопчики від 1 до 15 років.
До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Голосіївський – 688;
- Дарницький – 1 395;
- Деснянський – 1 058;
- Дніпровський – 1 007;
- Оболонський – 753;
- Печерський – 835;
- Подільський – 539;
- Святошинський – 717;
- Солом’янський – 933;
- Шевченківський – 737.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні 4 серпня
Станом на 4 серпня на коронавірус захворіла ще 1 061 людина, загальна кількість інфікованих становить 74 219.
Від початку епідемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 1 764 хворих, за минулу добу – 26.
Загалом одужали від захворювання 40 613 пацієнтів, 737 – за добу.