Літак Володимира Путіна прилетів в окупований Крим – ЗМІ

Літак з авіапарку президента Росії Володимира Путіна прилетів в тимчасово окупований Крим. Згідно з даними сервісу FlightRadar, ІЛ 96−300 з бортовим номером RA-96012 вилетів з Москви і приземлився у Сімферополі.

Це сталося близько двох годин тому.

Відомо, що до 2003 року літак використовували як основний президентський, а наразі він є резервним.











Літак Путіна прилетів в окупований Крим – ЗМІ / 3 фотографии

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Кількома днями раніше до анексованого Криму прибув також нардеп від Опозиційної платформи – За життя Віктор Медведчук.

Прес-секретар нардепа підтвердив, що той перебуває у відпустці і відпочиває з сім’єю на півострові.

Однак варто зазначити, що Володимир Путін прибув у Крим вже не вперше цього року. Президент РФ приїжджав сюди у липні.

Черговий незаконний візит російського глави держави до окупованого півострова засудило Міністерство закордонних справ України.

Джерело: Bihus.Info

Фото: Bihus.Info