У Чернівецькій області за минулу добу підтверджено 86 випадків коронавірусу.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук зазначив, що близько двох тижнів тому вони були щасливі, що ситуація із поширенням коронавірусу в області стабілізувалася.

– Ми навіть зменшили число ліжок, зарезервованих для хворих із вірусом. І ось сьогодні знову розгортаємо додаткові місця у трьох лікарнях. Це лише свідчення того, що вимогами адаптивного карантину, який діє на Буковині, не можна легковажити.

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Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 6 229 осіб, вже одужали 4 805 пацієнтів.

Адаптивний карантин по-новому

В Україні з 3 серпня почав діяти поділ на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

З понеділка найнебезпечніший, червоний рівень, встановлено в Луцьку, Тернополі та в Кіцманському районі Чернівецької області.

Джерело: Сергій Осачук