Карантин в Україні продовжується, однак крім безпеки людей влада намагається забезпечити і економічну стабільність.

Через фінансову кризу жодній країні світу не вдалося уникнути значного падіння, а тепер необхідно думати про те, як піднімати її.

Нині заявляють, що Україна почала відновлювати економічні показники. Та чи справді вже можна говорити про вихід з кризи?

Факти ICTV розповідають, як відновлюється економіка в Україні і світі.

Оптимістичні заяви

В опублікованій заяві НБУ за результатами зустрічі комітету з монетарної політики йдеться про те, що економіка України почала своє поступове відновлення, про що свідчать високочастотні індикатори.

– Ділові очікування в торгівлі та промисловості практично досягли докарантинного рівня. У червні продовжилось поступове відновлення роздрібної торгівлі, сповільнилось зниження споживчого імпорту, – йдеться у повідомленні Нацбанку.

Однак це не означає, що на економіку країни чекає стрімке відновлення. Один з членів комітету з монетарної політики НБУ вважає, що загрози фінансовій стабільності досі є.

Зокрема її вбачають у зниженні ключової ставки, що може негативно вплинути на низку речей.

– Це може обмежити ефективність монетарної трансмісії або навіть розвернути динаміку відсоткових ставок в протилежний бік. Зниження прибутку банків також призведе до зниження їх капіталізації у порівнянні з потенційним рівнем. Це створюватиме загрози фінансовій стабільності (особливо на тлі поступового зростання частки непрацюючих кредитів), а також погіршить перспективи нарощення кредитування, необхідного для підтримки економічного відновлення, – повідомляють в НБУ.

Навіть попри певний оптимізм в Нацбанку не виключають виникнення проблем під час відновлення економіки.

Водночас із заявами про відновлення економіки України можна побачити, що Індекс виробництва базових галузей продовжує знижуватися. У червні цей показник склав 9,6% г/г.

Проте падіння виробництва спостерігалося ще наприкінці 2019 року і, звичайно, карантин лише посилив негативну тенденцію.

Нині ж в окремих галузях спостерігається покращення економічної активності, на що вплинуло пом’якшення карантинних заходів в країні. Зокрема можна побачити, що сповільнилося падіння промисловості і зростає оптова і роздрібна торгівля.

Та навіть у ситуації, коли спостерігалося незначне зниження Індексу виробництва базових галузей ВВП України зростав. Падіння через світову фінансову кризу вже відобразилося на житті нашої держави, але потрібно думати про те, як забезпечити стабільне відновлення економіки.

Чи починається відновлення економіки?

Попри стримано оптимістичні заяви НБУ у другому кварталі 2020 року, на який прийшовся найбільший удар через карантинні обмеження, ВВП України скоротився приблизно на 10%.

За прогнозами МВФ, загальне падіння економіки нашої держави цього року повинно скласти близько 7,7%. Водночас після стрімкого падіння нам кажуть про “світло в кінці тунелю”.

Справді східні країни, які першими постраждали від пандемії Covid-19, повертаються до звичного ритму життя і навіть попри загрозу другої хвилі інфекції можуть вийти на позитивні показники.

Так ВВП Китаю прогнозують зростання на 1,2%, Індії – 1,9%, а В’єтнам може показати збільшення на 2,7% (за прогнозами МВФ).

У коментарі Фактам ICTV економіст Борис Кушнірук заявляв, що відновлення світової економіки розпочнеться лише у 2021 році.

– Я схильний до того, що будь-які можливості для відновлення світової економіки виникнуть не раніше 2021-2022 року. І це відновлення буде досить кволим і неминуче перейде у нову хвилю кризи, адже коронавірус виступає лише стимулятором певних процесів, які нагромаджувалися багато років. Це пов’язано зі зміною технологічного устрою і фактично зміною всіх технологічних ланцюгів у світі, – розповідає економіст.

І Україна навряд чи стане виключенням, особливо враховуючи структуру нашої економіки.

Нині позитивні прогнози базуються на тому, що відновленню нашої економіки присвоїли так звану V-образну модель (cтрімке падіння і зростання). Та в ній не враховують багато невідомих.

У коментарі Фактам ICTV економіст Олексій Кущ сказав, що нині сподівання щодо економічного зростання мають бути стриманими, особливо після 2021 року.

– Раніше після криз світові монетарні центри діставали нового “кролика” з циліндру у вигляді або нової програми економічного розширення, або зниження процентних ставок і завжди це давало ефект. Нині кролики закінчилися, – пояснює Кущ.

Справді, економічне зростання багатьом країнам прогнозують на 2021 рік, однак це стане лише відновленням того втраченого потенціалу, який держави мали до пандемії.

Ми ще не знаємо, що готують для нас наступні роки пандемії коронавірусу і навіть 2020-й. Нещодавно головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявляв про те, що друга хвиля коронавірусу очікується у жовтні і може тривати близько півроку.

– Тоді, як у світі говорять про колосальні виклики для економіки, наші чиновники і міністри, які керують примітивною сировинною економікою, яка залежить від зовнішніх ринків, чомусь сповнені оптимізму, – каже Кущ.

Тобто наші очікування потрібно зіставляти з іншими країнами світу, а нині навіть найприємніші прогнози досить обережні.

Ситуація у світі

У світі досі йде розмова про те, за яким сценарієм йтиме відновлення економіки країн. Чи буде це стрімке відновлення після значного падіння, чи це буде тривалий період стагнації, чи будуть “спалахи” падіння та зростання сказати важко.

Країни готують різні сценарії залежно від розвитку ситуації. За словами Куща, деякі навіть прив’язують економічну ситуацію до епідемічної.

– Зараз у багатьох країнах економічні моделі розробляються на базі епідеміологічних моделей, оскільки є чітка кореляція: якщо економіку ставлять на паузу, то потрібно розуміти її тривалість і глибину. А у нас епідеміологічна модель будується окремо, економічна – таким чином, ніби пандемії не існує, – розповідає він.

Економіст Нуріель Рубіні, який передрік світову фінансову кризу 2008 року вважає, що нинішній колапс буде набагато гіршим, аніж припускають.

Крім того, він може стати набагато гіршим за Велику депресію. Деякі ринки навіть не почали відновлення, а рівень безробіття і досі зростає.

– Нині всі світові економісти кажуть, що це буде найбільше випробування для світової економіки з часів Великої депресії. Судячи з безробіття, за темпами падіння, вона перекриє її масштаби. Нуріель Рубіні називає три фактори, які стримуватимуть відновлення світової економіки. Це ризик другої і третьої хвиль коронавірусу, недостатність і анемічність методів монетарного стимулювання, які застосовують, – говорить Кущ.

Звичайно, керівництво держав робить усе можливе, аби зменшити наслідки кризи. Наприклад, Європейська комісія презентувала план з відновлення економіки, який включає в себе її стимулювання за допомогою €750 млрд.

Та і це може не спрацювати, якщо доведеться повністю передивлятися її. А це значне випробування не лише для керівників країни, а й для її мешканців.

Загалом, Україні не потрібно плекати надії на світле економічне майбутнє, яке причаїлося за рогом. Найімовірніше, ВВП нашої держави не зростатиме швидше світової економіки.

Але і тут важливо пам’ятати, що економіка України дуже слабка і сильно залежить від зовнішніх ринків. Тобто якщо на них не буде активності, то і ми не зможемо швидко зростати.

Навіть у випадку зростання у 2021 році нам вдасться відновити лише половину втраченого потенціалу. Далі важко сказати, чи зможе наша економіка вийти на прогнозований рівень.

– Українська економіка буде відновлюватися на низькій базі порівняння, так як це завжди було при будь-якій кризі. У нас є певний потенціал економіки, який просідає в залежності від світових сировинних цін. У нас дуже слабкий внутрішній ринок, сектор послуг. Тому якщо ситуація з коронавірусів не буде драматичною, то в 2021 році ми покажемо зростання близько 4%. Але якщо ми впадемо на 6-8%, виходить, що ми відіграємо десь половину втрат. Я не бачу фундаментальних передумов зростання, оскільки нинішня модель економіки може рости лише на дуже високих цінах на сировину, яких найближчим часом не передбачається, – висловлює думку економіст.

Попри оптимістичні заяви влади варто готуватися до затяжної кризи, з якої невідомо скільки виходитиме не лише Україна, а й увесь світ.

Звичайно, не можна применшувати досягнення, які ми, можливо, спостерігатимемо протягом наступних років, однак “грати карти” зараз потрібно з розрахунком на те, що ситуація лише погіршуватиметься.

Владислав Бомбела