PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Трамп погрожує закрити TikTok, якщо компанія не продасть бізнес в США

Президент США Дональд Трамп заявив, що китайський додаток TikTok припинить свою діяльність у США, якщо компанія не продасть свої підрозділи американцяя. Заборона триватиме до 15 вересня.

Також Трамп підтримав переговори компанії Microsoft про покупку TikTok.

– Я встановив дату – 15 вересня, і з цього моменту в Сполучених Штатах у них не буде бізнесу. Вони припинять свою діяльність 15 вересня, якщо Microsoft або хтось ще не зможе їх купити і домовитися про угоду, – заявив Трамп.

ЧитайтеУ Єгипті п’ятеро блогерів опинилися у в’язниці через відео в Instagram і TikTok

TikTok можуть заборонити у США

Сполучені Штати Америки планують заборонити використання соціальної мережі TikTok. Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео 7 липня.

Китайська компанія ByteDanc збирає персональні дані користувачів, до яких уряд Китаю може отримати доступ.

Проти додатка було розпочато офіційне розслідування з міркувань національної безпеки США.

Джерело: Голос Америки

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка