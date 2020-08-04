Президент США Дональд Трамп заявив, що китайський додаток TikTok припинить свою діяльність у США, якщо компанія не продасть свої підрозділи американцяя. Заборона триватиме до 15 вересня.

Також Трамп підтримав переговори компанії Microsoft про покупку TikTok.

– Я встановив дату – 15 вересня, і з цього моменту в Сполучених Штатах у них не буде бізнесу. Вони припинять свою діяльність 15 вересня, якщо Microsoft або хтось ще не зможе їх купити і домовитися про угоду, – заявив Трамп.

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TikTok можуть заборонити у США

Сполучені Штати Америки планують заборонити використання соціальної мережі TikTok. Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео 7 липня.

Китайська компанія ByteDanc збирає персональні дані користувачів, до яких уряд Китаю може отримати доступ.

Проти додатка було розпочато офіційне розслідування з міркувань національної безпеки США.