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Факти / Україна / Суспільство

У Києві стабільно високий приріст заражень Covid-19

У Києві на коронавірус за минулу добу захворіли ще 108 людей. Загальна кількість інфікованих станом на ранок 4 серпня становить 8 662.

Всього від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 138 хворих, за минулу добу три особи. Від початку епідемії побороли захворювання і одужали 3 044 інфікованих.

Станом на 4 серпня кількість активних хворих у столиці становить 5 480.

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У столиці вже кілька днів поспіль захворюваність на Covid-19 тримається на високому рівні. Зокрема, відповідно до статистики коронавірусу в Києві 3 серпня, захворювання підтвердили ще у 110 людей.

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