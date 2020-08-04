У Міністерстві охорони здоров’я готуються до другої хвилі пандемії в Україні. Ймовірно її варто очікувати у жовтні.

Заступник міністр охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу заявив, що тенденція поширення коронавірусної хвороби у світі не є позитивною і сьогодні в Європі розпочинається друга хвиля.

Починається зростання випадків коронавірусної хвороби у Німеччині, Швейцарії, значно зростає кількість випадків в Іспанії.

– Ми повинні бути готовими до збільшення кількості випадків. І ми прогнозуємо, що в Україні може бути збільшення кількості випадків коронавірусної хвороби саме під час епідсезону на грип і ГРВІ, з жовтня до квітня, – наголосив Ляшко.

Найближчим часом обласним адміністраціям доручать збільшити ліжковий фонд у лікарнях.

– Ми повинні підвести кисень до ліжок у відведеному ліжковому фонді, ми повинні забезпечити вірусними препаратами, засобами індивідуального захисту. Ми повинні підготуватися, поки в нас є час, – підкреслив санлікар.

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Головний санітарний лікар закликав українців вакцинуватися від грипу, щоб уникнути коінфекцій і одночасного перенесення грипу та коронавірусної хвороби.

– Наразі система охорони здоров’я з лікарнями першої хвилі і другої хвилі справляється з навантаженням, але ми прогнозуємо збільшення кількості випадків інфікування. Тому закликаємо дотримуватися протиепідемічних заходів, вакцинуватися від інфекційних хвороб і виконувати всі обмеження, – зазначив Ляшко.

Адаптивний карантин

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 серпня. Але вже з 1 числа всі області поділили на чотири карантинні зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Це зробили для того, щоб залежно від ситуації в регіоні, посилювати або послаблювати карантин.

Нові правила виписав Кабінет міністрів у постанові №641 від 22 липня 2020 року Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням Covid-19.