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Вибух у порту Бейрута: з’явилась реакція президента Зеленського

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття ліванському народу у зв’язку з трагедією у Бейруті.

У порту столиці Лівану стався вибух, від якого постраждало понад 3 тис. людей.

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– Глибоко шокований новинами про страшні вибухи в Бейруті та велику кількість жертв. Мої найглибші співчуття рідним і близьким загиблих. Я також щиро бажаю якнайшвидшого одужання пораненим, – заявив Зеленський.

Вибух у гавані Бейрута

У порту міста Бейрут пролунав вибух, який знищив припортовий район, постраждало кількасот людей.

Станом на 22.45 відомо про 40 загиблих та понад 3 тис. поранених. 

Спершу з’явилась інформація про вибух у порту корабля, який віз піротехніку. Але влада Лівану спростувала цю заяву та заявила, що вибухнув склад хімікатів.

Джерело: Володимир Зеленський

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