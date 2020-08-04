Президент Володимир Зеленський висловив співчуття ліванському народу у зв’язку з трагедією у Бейруті.

У порту столиці Лівану стався вибух, від якого постраждало понад 3 тис. людей.

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– Глибоко шокований новинами про страшні вибухи в Бейруті та велику кількість жертв. Мої найглибші співчуття рідним і близьким загиблих. Я також щиро бажаю якнайшвидшого одужання пораненим, – заявив Зеленський.

Глибоко шокований новинами про страшні вибухи в Бейруті та велику кількість жертв. Мої найглибші співчуття рідним і близьким загиблих. Я також щиро бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2020

Вибух у гавані Бейрута

У порту міста Бейрут пролунав вибух, який знищив припортовий район, постраждало кількасот людей.

Станом на 22.45 відомо про 40 загиблих та понад 3 тис. поранених.

Спершу з’явилась інформація про вибух у порту корабля, який віз піротехніку. Але влада Лівану спростувала цю заяву та заявила, що вибухнув склад хімікатів.

Джерело: Володимир Зеленський