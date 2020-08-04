З 1 вересня 2020 року батькам замість натуральної допомоги Пакунок малюка почнуть видавати картки на 5 тис. грн, заявила в ефірі UA: Українське радіо міністр соціальної політики Марина Лазебна.

– За серпень нам потрібно укласти угоди з торговельними мережами та магазинами, які долучаться до пілотного проекту, і ми будемо надавати картки, за якими батьки купуватимуть дитячі товари у цих мережах, – розповіла вона.

Водночас Лабезна визнала, що не всі підтримали ідею про грошову компенсацію бебі-боксу, проте як мама – за картку з грошима, бо хоче сама вирішувати, що потрібно її дитині.

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Гроші замість Пакунка малюка

Уряд 29 липня ухвалив постанову про видачу батькам 5 тис. грн замість одноразової натуральної допомоги Пакунок малюка.

Отримати компенсацію можна протягом року після народження дитини і витратити виключно на неї.

Водночас Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликав уряд України зберегти програму підтримки сімей з дітьми замість монетизації допомоги.

Експерти ЮНІСЕФ провели опитування і з’ясували, що більшість батьків підтримують цю ініціативу. Зокрема, позитивний вплив програми на сімейний бюджет відчули 79% сімей, ще 49% одержувачів Пакунка малюка вдалося істотно заощадити на придбанні товарів для немовляти.

Проект Пакунок малюка запущений у вересні 2018 року .