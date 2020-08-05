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Факти / Україна / Суспільство

На 11 пляжах Києва заборонили купатися через кишкову паличку (СПИСОК)

На 11 пляжах Києва знайшли кишкову паличку, тому до покращення показників якості води користуватися ними можна виключно як зонами відпочинку.

Зокрема, не рекомедують купатися на таких пляжах:

  • Венеція;
  • Веселка;
  • Дитячий;
  • Золотий;
  • Молодіжний;
  • Передмістна Слобідка;
  • Райдуга;
  • Тельбін;
  • Центральний;
  • Чорторий;
  • Вербний.

Крім того, дрібні водорості зафіксували на пляжі Галерний, що у Голосіївському районі.

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Якщо ж купатися все ж дуже хочеться, то на вихідні можна влаштувати собі поїздку до Одеси і насолодитися теплою морською водичкою.

Але не варто забувати про правила перебування на пляжі в умовах поширення коронавірусу, головне з яких – тримати соціальну дистанцію в 1,5 м.

А де можна купатися в Одесі та Одеській області у 2020 році – дивіться у нашому матеріалі.

Джерело: Держпродспоживслужба

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