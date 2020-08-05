На 11 пляжах Києва знайшли кишкову паличку, тому до покращення показників якості води користуватися ними можна виключно як зонами відпочинку.

Зокрема, не рекомедують купатися на таких пляжах:

Венеція;

Веселка;

Дитячий;

Золотий;

Молодіжний;

Передмістна Слобідка;

Райдуга;

Тельбін;

Центральний;

Чорторий;

Вербний.

Крім того, дрібні водорості зафіксували на пляжі Галерний, що у Голосіївському районі.

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Якщо ж купатися все ж дуже хочеться, то на вихідні можна влаштувати собі поїздку до Одеси і насолодитися теплою морською водичкою.

Але не варто забувати про правила перебування на пляжі в умовах поширення коронавірусу, головне з яких – тримати соціальну дистанцію в 1,5 м.

А де можна купатися в Одесі та Одеській області у 2020 році – дивіться у нашому матеріалі.

Джерело: Держпродспоживслужба