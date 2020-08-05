Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 14291113, юридична адреса: Каботажний спуск, 1, м. Миколаїв, 54002) офіційно повідомляє, що ніяк не стосується та не має жодних юридичних, фінансових, майнових, договірних та інших зобов’язань щодо:

ТОВ НИБУЛОН ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40191252 );

); ТОВ НИБУЛОН ПРАЙМ (код ЄДРПОУ 39429375 );

); ТОВ НИБУЛОН АГРО (код ЄДРПОУ 40188412 );

); ТОВ ІНВЕСТ БУД НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 39977365 );

); ТОВ АГРОФОНД-НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 39977255 );

); ТОВ НІБУЛОН ЕКСПРЕС (код ЄДРПОУ 39972037 );

); ТОВ ЗЕРНО ТРЕЙД НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 39970401 );

); ТОВ НІБУЛОН АЛЬЯНС (код ЄДРПОУ 39960440 );

); ТОВ НІБУЛОН РІ (код ЄДРПОУ 39977098 );

); ТОВ АВТО ТРАНС НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 39977166 );

); ТОВ НІБУЛОН ЛОГІСТІК (код ЄДРПОУ 39970218 );

); ТОВ НІБУЛОН БЕЗПЕКА (код ЄДРПОУ 39971929 );

); ТОВ АГРО ГРУП НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 39960503 );

); ТОВ НІБУЛОН ЛТД (код ЄДРПОУ 39955818 );

); ТОВ НІБУЛОН ФІНАНС (код ЄДРПОУ 39955430 );

); ТОВ АГРО НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 39720912 );

); ТОВ НІБУЛОН АГРОТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40663895 );

); ТОВ НІБУЛОН+ (код ЄДРПОУ 40001151 );

); ТОВ НІБУЛОН ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40979093 );

); ТОВ НІБУЛОН АГРО ОПТ (код ЄДРПОУ 42011072 );

); NIBULON-AGRO LTD (Company number 12101521).

Посадові особи вищезазначених підприємств також жодним чином не пов’язані із ТОВ СП НІБУЛОН. Використання комерційного (фірмового) найменування нашого підприємства в найменуванні цих компаній не погоджувалося з ТОВ СП НІБУЛОН. З огляду на це, будь-які претензії до ТОВ СП НІБУЛОН стосовно господарської діяльності зазначених підприємств прийматись та розглядатись не будуть.

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Крім того, на початку липня у Facebook з’явилася сторінка Nibulon Finance, яка пропонує перехід на сайт для оформлення мікрозаймів. Ні вказана сторінка, ні вказаний на ній сайт, ні інформація щодо пропозицій будь-яких товарів або послуг, яка міститься на них, жодного стосунку до ТОВ СП НІБУЛОН також не мають.

Позначення (слова) НІБУЛОН, NIBULON, НИБУЛОН є об’єктами права інтелектуальної власності, особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності, на які належать ТОВ СП НІБУЛОН. Зокрема, ці позначення (слова) є комерційним (фірмовим) найменуванням нашої компанії, починаючи з 1991 року (НІБУЛОН – державною мовою, NIBULON – за використанням латиниці, НИБУЛОН – у перекладі на російську мову відповідно). Також ці позначення (слова) є зареєстрованими знаками для товарів і послуг, права інтелектуальної власності на які засвідчуються Свідоцтвами України на знак для товарів і послуг №74128, 74129, 74130 від 15.03.2007. Наведена інформація зберігається в режимі вільного доступу у відповідних державних реєстрах.

Оскільки ТОВ СП НІБУЛОН не надавало дозволу будь-яким іншим особам на використання своїх комерційного (фірмового) найменування, зареєстрованих знаків для товарів і послуг та схожих з ними позначень, використання цих об’єктів права інтелектуальної власності та схожих з ними позначень без такого дозволу з боку ТОВ СП НІБУЛОН є неправомірним, – йдеться у повідомленні.

ТОВ СП НІБУЛОН звертається до Державної фіскальної служби України, Антимонопольного комітету України, Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора України з проханням звернути увагу на діяльність цих компаній.

На жаль, це не перший випадок використання авторитету і репутації відомої компанії. Будьте пильними та уважно перевіряйте партнерів, з якими плануєте розпочати співпрацю. Щоб вас не ввели в оману, спочатку зателефонуйте до офісу нашої компанії та уточніть, чи саме той це НІБУЛОН. Звертаємося до всіх із проханням повідомляти про випадки використання імені компанії в корисних цілях, – зазначають в компанії.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли, що НІБУЛОН побудує патрульні прикордонні катери для України в рамках українсько-французького контракту.