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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НІБУЛОН вкотре застерігає сільгосптоваровиробників та інші компанії від співпраці з підприємствами-двійниками

Партнерський матеріал

Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 14291113, юридична адреса: Каботажний спуск, 1, м. Миколаїв, 54002) офіційно повідомляє, що ніяк не стосується та не має жодних юридичних, фінансових, майнових, договірних та інших зобов’язань щодо:

  • ТОВ НИБУЛОН ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40191252);
  • ТОВ НИБУЛОН ПРАЙМ (код ЄДРПОУ 39429375);
  • ТОВ НИБУЛОН АГРО (код ЄДРПОУ 40188412);
  • ТОВ ІНВЕСТ БУД НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 39977365);
  • ТОВ АГРОФОНД-НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 39977255);
  • ТОВ НІБУЛОН ЕКСПРЕС (код ЄДРПОУ 39972037);
  • ТОВ ЗЕРНО ТРЕЙД НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 39970401);
  • ТОВ НІБУЛОН АЛЬЯНС (код ЄДРПОУ 39960440);
  • ТОВ НІБУЛОН РІ (код ЄДРПОУ 39977098);
  • ТОВ АВТО ТРАНС НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 39977166);
  • ТОВ НІБУЛОН ЛОГІСТІК (код ЄДРПОУ 39970218);
  • ТОВ НІБУЛОН БЕЗПЕКА (код ЄДРПОУ 39971929);
  • ТОВ АГРО ГРУП НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 39960503);
  • ТОВ НІБУЛОН ЛТД (код ЄДРПОУ 39955818);
  • ТОВ НІБУЛОН ФІНАНС (код ЄДРПОУ 39955430);
  • ТОВ АГРО НІБУЛОН (код ЄДРПОУ 39720912);
  • ТОВ НІБУЛОН АГРОТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40663895);
  • ТОВ НІБУЛОН+ (код ЄДРПОУ 40001151);
  • ТОВ НІБУЛОН ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40979093);
  • ТОВ НІБУЛОН АГРО ОПТ (код ЄДРПОУ 42011072);
  • NIBULON-AGRO LTD (Company number 12101521).

Посадові особи вищезазначених підприємств також жодним чином не пов’язані із ТОВ СП НІБУЛОН. Використання комерційного (фірмового) найменування нашого підприємства в найменуванні цих компаній не погоджувалося з ТОВ СП НІБУЛОН. З огляду на це, будь-які претензії до ТОВ СП НІБУЛОН стосовно господарської діяльності зазначених підприємств прийматись та розглядатись не будуть.

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Крім того, на початку липня у Facebook з’явилася сторінка Nibulon Finance, яка пропонує перехід на сайт для оформлення мікрозаймів. Ні вказана сторінка, ні вказаний на ній сайт, ні інформація щодо пропозицій будь-яких товарів або послуг, яка міститься на них, жодного стосунку до ТОВ СП НІБУЛОН також не мають.

Позначення (слова) НІБУЛОН, NIBULON, НИБУЛОН є об’єктами права інтелектуальної власності, особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності, на які належать ТОВ СП НІБУЛОН. Зокрема, ці позначення (слова) є комерційним (фірмовим) найменуванням нашої компанії, починаючи з 1991 року (НІБУЛОН – державною мовою, NIBULON – за використанням латиниці, НИБУЛОН – у перекладі на російську мову відповідно). Також ці позначення (слова) є зареєстрованими знаками для товарів і послуг, права інтелектуальної власності на які засвідчуються Свідоцтвами України на знак для товарів і послуг №74128, 74129, 74130 від 15.03.2007. Наведена інформація зберігається в режимі вільного доступу у відповідних державних реєстрах.

Оскільки ТОВ СП НІБУЛОН не надавало дозволу будь-яким іншим особам на використання своїх комерційного (фірмового) найменування, зареєстрованих знаків для товарів і послуг та схожих з ними позначень, використання цих об’єктів права інтелектуальної власності та схожих з ними позначень без такого дозволу з боку ТОВ СП НІБУЛОН є неправомірним, – йдеться у повідомленні.

ТОВ СП НІБУЛОН звертається до Державної фіскальної служби України, Антимонопольного комітету України, Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора України з проханням звернути увагу на діяльність цих компаній.

На жаль, це не перший випадок використання авторитету і репутації відомої компанії. Будьте пильними та уважно перевіряйте партнерів, з якими плануєте розпочати співпрацю. Щоб вас не ввели в оману, спочатку зателефонуйте до офісу нашої компанії та уточніть, чи саме той це НІБУЛОН.  Звертаємося до всіх із проханням повідомляти про випадки використання імені компанії в корисних цілях, – зазначають в компанії.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли, що НІБУЛОН побудує патрульні прикордонні катери для України в рамках українсько-французького контракту.

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