Коронавірус в Україні 5 серпня 2020: оперативна статистика МОЗ

В Україні 5 серпня зафіксували 1 271 випадок коронавірусної інфекції, всього 75 490.
Померло за добу 24 людини, всього 1 788. Вилікувалось 40 613 людей, за добу 914.
Продовжують лікуватися 33 089 людей.
Серед регіонів найбільше інфекції у Львівській області – 158 випадків, Києві – 150 та Харківській області – 146 випадків. У Кіровоградській області не виявили жодного нового хворого.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Коронавірус по регіонах
- Вінницька область – 2 880 (+32);
- Волинська область – 4 064 (+56);
- Дніпропетровська область – 1 474 (+15);
- Донецька область – 926 (+23);
- Житомирська область – 2 009 (+42);
- Закарпатська область – 5 462 (+78);
- Запорізька область – 871 (+20);
- Івано-Франківська область – 5 168 (+127);
- Кіровоградська область – 711 (0);
- Київ – 8 812 (+150);
- Київська область – 3 942 (+65);
- Львівська область – 10 223 (+156);
- Луганська область – 135 (+5);
- Миколаївська область – 658 (+10);
- Одеська область – 3 638 (+93);
- Полтавська область – 472 (+6);
- Рівненська область – 6 442 (+87);
- Сумська область – 570 (+10);
- Тернопільська область – 3 149 (+28);
- Харківська область – 4 239 (+146);
- Херсонська область – 236 (+6);
- Хмельницька область – 1 232 (+32);
- Чернівецька область – 6 298 (+69);
- Черкаська область – 959 (+4);
- Чернігівська область – 920 (+11).
Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:
- Київ – 22,21%;
- Львів – 21,08%;
- Івано-Франківськ – 20,29%;
- Вінниця – 17,15%;
- Ужгород – 16,0%.
Коронавірус в Україні 4 серпня
Вчора на коронавірус захворіло більше тисячі осіб, загальна кількість хворих Covid-19 4 серпня становить 74 219 осіб.
Від ускладнень померло за добу – 26 осіб, видужали 737 пацієнтів.
З’явився новий антилідер за кількістю нових хворих – Харківська область. Тут зафіксували 143 нових випадки Covid-19. Більше тільки у Львівській області (146).