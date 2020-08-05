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Факти / Україна / Суспільство

Падіння немає: в Україні понад 75 тис. хворих на коронавірус

В Україні 5 серпня зафіксували 1 271 випадок коронавірусної інфекції, всього 75 490.

Померло за добу 24 людини, всього 1 788. Вилікувалось 40 613 людей, за добу 914.

Продовжують лікуватися 33 089 людей.

Серед регіонів найбільше інфекції у Львівській області – 158 випадків, Києві – 150 та Харківській області – 146 випадків. У Кіровоградській області не виявили жодного нового хворого.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус в Україні 5 серпня 2020: оперативна статистика МОЗ

Коронавірус по регіонах

  • Вінницька область – 2 880 (+32);
  • Волинська область – 4 064 (+56);
  • Дніпропетровська область – 1 474 (+15);
  • Донецька область – 926 (+23);
  • Житомирська область – 2 009 (+42);
  • Закарпатська область – 5 462 (+78);
  • Запорізька область – 871 (+20);
  • Івано-Франківська область – 5 168 (+127);
  • Кіровоградська область – 711 (0);
  • Київ – 8 812 (+150);
  • Київська область – 3 942 (+65);
  • Львівська область – 10 223 (+156);
  • Луганська область – 135 (+5);
  • Миколаївська область – 658 (+10);
  • Одеська область – 3 638 (+93);
  • Полтавська область – 472 (+6);
  • Рівненська область – 6 442 (+87);
  • Сумська область – 570 (+10);
  • Тернопільська область – 3 149 (+28);
  • Харківська область – 4 239 (+146);
  • Херсонська область – 236 (+6);
  • Хмельницька область – 1 232 (+32);
  • Чернівецька область – 6 298 (+69);
  • Черкаська область – 959 (+4);
  • Чернігівська область – 920 (+11).

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Київ – 22,21%;
  • Львів – 21,08%;
  • Івано-Франківськ – 20,29%;
  • Вінниця – 17,15%;
  • Ужгород – 16,0%.

Коронавірус в Україні 4 серпня

Вчора на коронавірус захворіло більше тисячі осіб, загальна кількість хворих Covid-19 4 серпня становить 74 219 осіб.

Від ускладнень померло за добу – 26 осіб, видужали 737 пацієнтів.

З’явився новий антилідер за кількістю нових хворих – Харківська область. Тут зафіксували 143 нових випадки Covid-19. Більше тільки у Львівській області (146).

Джерело: РНБО

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