Коронавірус в Україні 5 серпня 2020: оперативна статистика МОЗ

В Україні 5 серпня зафіксували 1 271 випадок коронавірусної інфекції, всього 75 490.

Померло за добу 24 людини, всього 1 788. Вилікувалось 40 613 людей, за добу 914.

Продовжують лікуватися 33 089 людей.

Серед регіонів найбільше інфекції у Львівській області – 158 випадків, Києві – 150 та Харківській області – 146 випадків. У Кіровоградській області не виявили жодного нового хворого.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус по регіонах

Вінницька область – 2 880 (+32);

Волинська область – 4 064 (+56);

Дніпропетровська область – 1 474 (+15);

Донецька область – 926 (+23);

Житомирська область – 2 009 (+42);

Закарпатська область – 5 462 (+78);

Запорізька область – 871 (+20);

Івано-Франківська область – 5 168 (+127);

Кіровоградська область – 711 (0);

Київ – 8 812 (+150);

Київська область – 3 942 (+65);

Львівська область – 10 223 (+156);

Луганська область – 135 (+5);

Миколаївська область – 658 (+10);

Одеська область – 3 638 (+93);

Полтавська область – 472 (+6);

Рівненська область – 6 442 (+87);

Сумська область – 570 (+10);

Тернопільська область – 3 149 (+28);

Харківська область – 4 239 (+146);

Херсонська область – 236 (+6);

Хмельницька область – 1 232 (+32);

Чернівецька область – 6 298 (+69);

Черкаська область – 959 (+4);

Чернігівська область – 920 (+11).

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

Київ – 22,21%;

Львів – 21,08%;

Івано-Франківськ – 20,29%;

Вінниця – 17,15%;

Ужгород – 16,0%.

Коронавірус в Україні 4 серпня

Вчора на коронавірус захворіло більше тисячі осіб, загальна кількість хворих Covid-19 4 серпня становить 74 219 осіб.

Від ускладнень померло за добу – 26 осіб, видужали 737 пацієнтів.

З’явився новий антилідер за кількістю нових хворих – Харківська область. Тут зафіксували 143 нових випадки Covid-19. Більше тільки у Львівській області (146).