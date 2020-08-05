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Факти / Україна

Перший дзвінок 2020 може пройти в новому форматі – МОН

Перший дзвінок 2020 в Україні може пройти для українських школярів у новому форматі.

Про це повідомила заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

За її словами, в МОН порадили керівництву навчальних закладів відзначати початок навчального року в приміщенні шкільної аудиторії.

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У міністерстві радять відмовитися від масових заходів.

– Але формат зустрічей і проведення 1 вересня ви можете визначити в кожному закладі індивідуально. Це може бути святкування в межах класу, оскільки це все ж менше людей і це наша шкільна сім’я, – сказала вона.

Мандзій закликала не наражати один одного на небезпеку і придумати креативний формат для святкування з обмеженою кількістю людей.

Вона зазначила, що такі заходи повинні проходити на вулиці.

Навчання 1 вересня 2020

23 липня Любомира Мандзій розповіла, що Міністерство освіти і науки визначило, як навчатимуться діти з 1 вересня.

За її словами, учні зможуть піти до школи, якщо регіон, де вони проживають, не потрапив до Червоної зони за новими правилами адаптивного карантину.

Рівень епідеміологічної ситуації буде встановлюватися тільки на певний проміжок часу.

Фото: Dreamstime

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