Перший дзвінок 2020 в Україні може пройти для українських школярів у новому форматі.

Про це повідомила заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

За її словами, в МОН порадили керівництву навчальних закладів відзначати початок навчального року в приміщенні шкільної аудиторії.

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У міністерстві радять відмовитися від масових заходів.

– Але формат зустрічей і проведення 1 вересня ви можете визначити в кожному закладі індивідуально. Це може бути святкування в межах класу, оскільки це все ж менше людей і це наша шкільна сім’я, – сказала вона.

Мандзій закликала не наражати один одного на небезпеку і придумати креативний формат для святкування з обмеженою кількістю людей.

Вона зазначила, що такі заходи повинні проходити на вулиці.

Навчання 1 вересня 2020

23 липня Любомира Мандзій розповіла, що Міністерство освіти і науки визначило, як навчатимуться діти з 1 вересня.

За її словами, учні зможуть піти до школи, якщо регіон, де вони проживають, не потрапив до Червоної зони за новими правилами адаптивного карантину.

Рівень епідеміологічної ситуації буде встановлюватися тільки на певний проміжок часу.