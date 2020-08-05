Станом на ранок 5 серпня за останню добу окупанти тричі порушили перемир’я на Донбасі. Це були провокативні поодинокі постріли в бік позицій ЗСУ.

Зокрема, вночі ворог стріляв з ручного протитанкового гранатомету під Пісками, а потім з підствольного гранатомету – поблизу Майорського та в районі Луганського.

Загалом ситуація в районі проведення Операції об’єднаних сил – контрольована. Втрат та поранених немає.

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З початку доби збройні формування РФ двічі стріляли з підствольного гранатомету поблизу Шумів. Українські військові на провокації не відповідали.

У перший день перемир’я на Донбасі 27 липня ОБСЄ зафіксувало 111 порушень, а за перший тиждень штаб ООС нарахував 14 провокаційних ворожих обстрілів.

Про повне припинення вогню на Донбасі сторони дійшли згоди на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.

Джерело: ООС