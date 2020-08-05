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Факти / Україна / Суспільство

У Києві рекордно високий приріст заражень Covid-19

У Києві на коронавірус за минулу добу захворіли ще 150 людей. Загальна кількість інфікованих станом на ранок 5 серпня становить 8 812.

Всього від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 139 хворих, за минулу добу одна. Від початку епідемії побороли захворювання і одужали 3 044 інфікованих.

Станом на 5 серпня кількість активних хворих у столиці становить 5 629 пацієнтів.

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У столиці вже кілька днів поспіль захворюваність на Covid-19 тримається на високому рівні. Зокрема, відповідно до статистики коронавірусу в Києві 4 серпня, захворювання підтвердили ще у 108 людей.

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