В Україні підвищать стипендії дітям-сиротам та дітям без батьківського піклування

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про збільшення стипендії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Документ передбачає збільшення розміру стипендії та щорічної допомоги на купівлю навчальної літератури для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Тепер діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа та учні, студенти, які під час навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, отримають право на соцстипендію, посадового окладу у всіх закладах вищої освіти.

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Їх розмір становить не менше 150% розміру прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, а після досягнення ними 18 років – 150% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В дію закон вводиться з 1 січня 2021 року.

Підвищення стипендій у 2020 році

Ганна Новосад вважає, що соціальні стипендії потрібно верифікувати, а через істотне збільшення стипендій потрібно поступово зменшувати відсоток, тих, хто потенційно може її отримувати.

За її словами, стипендії в 2020 році підвищаться не будуть.