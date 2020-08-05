У Міністерстві освіти України надали перелік рекомендацій, як розпочнеться навчання 1 вересня 2020 з урахуванням карантину.

Головними правилами залишаються дотримання соціального дистанціювання та використання захисних засобів.

Факти ICTV розповідають, як працюватимуть школи з 1 вересня.

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Рекомендації МОЗ та ВООЗ, які затвердили в Міносвіти, першочергово стосуються вчителів та керівництва шкіл, а також міських та сільських рад.

Щоб підготуватися до початку навчального року, школам знадобиться:

Створити умови для дистанціювання. Йдеться про збільшення відстані між партами у класах, використання розмітки у коридорах, встановлення зручного розкладу уроків для учнів різного віку. Якщо на вулиці тепла та сонячна погода, уроки з деяких дисциплін рекомендується проводити на свіжому повітрі. Також треба відкрити декілька входів до будівлі школи. Подбати про навчальний процес. У разі, якщо потрібно зібрати велику кількість дітей, краще використовувати великі приміщення. Щоб учні не утворювали натовпів на перервах, також варто закріпити за класами окремі кабінети. Організувати безпечне харчування. Школи мають подбати про достатню кількість одноразового посуду: також дітям дозволяється використовувати особистий посуд, ланч-бокси тощо. Дезінфекція. Навчальний заклад має бути забезпечено антисептичними засобами та медичними масками, за можливості – бактерицидними лампами. Окремо варто організувати кабінет, де будуть перебувати учні з виявленими респіраторними симптомами, а також призначити відповідальну за епідеміологічну ситуацію у школі людину. Пригадати і засвоїти “карантинні” знання. Вчителі повинні будуть з’ясувати, як добре учні орієнтуються в уже вивченому матеріалі та (за потреби) повторно його вивчити. Подбати про безпеку учнів. На період пандемії деяким дітям дозволено продовжити навчатися дистанційно – йдеться про осіб із легеневими захворюваннями, цукровим діабетом, астмою та порушеннями у роботі імунної системи.

Окрім цього, починаючи з 1 вересня, школи самостійно зможуть встановлювати терміни семестрів і канікул, відштовхуючись від епідеміологічної ситуації.

Рекомендації мають бути враховані на педагогічних радах, які є відповідальними за навчальний процес під час карантину.

Адаптивний карантин в Україні

Кабмін узгодив продовження загальнонаціонального карантину до 31 серпня.

Усі регіони поділено на чотири рівні епідемічної небезпеки – зелений, жовтий, помаранчевий або червоний.

Якщо встановлюється червоний рівень, навчальний процес у школах припиняється, а учні продовжують навчання дистанційно.