У Міністерстві освіти України надали перелік рекомендацій, як розпочнеться навчання 1 вересня 2020 з урахуванням карантину.
Головними правилами залишаються дотримання соціального дистанціювання та використання захисних засобів.
Факти ICTV розповідають, як працюватимуть школи з 1 вересня.
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Рекомендації МОЗ та ВООЗ, які затвердили в Міносвіти, першочергово стосуються вчителів та керівництва шкіл, а також міських та сільських рад.
Щоб підготуватися до початку навчального року, школам знадобиться:
- Створити умови для дистанціювання. Йдеться про збільшення відстані між партами у класах, використання розмітки у коридорах, встановлення зручного розкладу уроків для учнів різного віку. Якщо на вулиці тепла та сонячна погода, уроки з деяких дисциплін рекомендується проводити на свіжому повітрі. Також треба відкрити декілька входів до будівлі школи.
- Подбати про навчальний процес. У разі, якщо потрібно зібрати велику кількість дітей, краще використовувати великі приміщення. Щоб учні не утворювали натовпів на перервах, також варто закріпити за класами окремі кабінети.
- Організувати безпечне харчування. Школи мають подбати про достатню кількість одноразового посуду: також дітям дозволяється використовувати особистий посуд, ланч-бокси тощо.
- Дезінфекція. Навчальний заклад має бути забезпечено антисептичними засобами та медичними масками, за можливості – бактерицидними лампами. Окремо варто організувати кабінет, де будуть перебувати учні з виявленими респіраторними симптомами, а також призначити відповідальну за епідеміологічну ситуацію у школі людину.
- Пригадати і засвоїти “карантинні” знання. Вчителі повинні будуть з’ясувати, як добре учні орієнтуються в уже вивченому матеріалі та (за потреби) повторно його вивчити.
- Подбати про безпеку учнів. На період пандемії деяким дітям дозволено продовжити навчатися дистанційно – йдеться про осіб із легеневими захворюваннями, цукровим діабетом, астмою та порушеннями у роботі імунної системи.
Окрім цього, починаючи з 1 вересня, школи самостійно зможуть встановлювати терміни семестрів і канікул, відштовхуючись від епідеміологічної ситуації.
Рекомендації мають бути враховані на педагогічних радах, які є відповідальними за навчальний процес під час карантину.
Адаптивний карантин в Україні
Кабмін узгодив продовження загальнонаціонального карантину до 31 серпня.
Усі регіони поділено на чотири рівні епідемічної небезпеки – зелений, жовтий, помаранчевий або червоний.
Якщо встановлюється червоний рівень, навчальний процес у школах припиняється, а учні продовжують навчання дистанційно.