Восени смертність від Covid-19 зросте: колишній санлікар дав невтішний прогноз

Через жорсткий карантин в Україні більшість людей не отримали імунітету до коронавірусу, тому восени смертність внаслідок ускладнень може стрімко зрости.

Такі прогнози висловив колишній санітарний лікар України Святослав Протас.

Він зазначив, що разом із приходом осені частішають випадки ГРВІ та кишкових інфекцій, а також авітаміноз.

– В осінньо-зимовий період в Україні може бути мікс інфекцій і їх нашарування, зокрема й кишкових. Ризик потрапити в реанімацію або померти набагато вищий, ніж улітку. Восени різко збільшується циркуляція кишкових вірусів, а коронавірус також передається фекально-оральним шляхом. Тому восени і взимку рівень важких форм і смертей від коронавірусу може бути в рази більшим, – уточнив Протас.

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Також він нагадав, що уповільнення темпів поширення інфекції напряму залежить від того, наскільки швидко українці здобудуть колективний імунітет.

– Імунітет – тривалий період, це здорове харчування, здоровий спосіб життя, відсутність згубних звичок, і якраз літо – це час, коли треба здобувати такий захист на осінь. Перехворіти на коронавірус має від третини до двох третин населення, щоб отримати колективний імунітет.

Святослав Протас зауважив, що влітку українці хворіють на коронавірус без критичних проявів симптомів, однак восени, разом з погодою, зміниться й епідеміологічна ситуація в Україні.