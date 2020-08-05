Заробітчани переказали в Україну у першому півріччі 2020 року понад $5 млн – НБУ

За січень-червень 2020 року заробітчани переказали в Україну через офіційні та неформальні канали $5 365 млн в еквіваленті. З України за кордон за цей же період переказали $246 млн в еквіваленті.

Понад одну п’яту частину від всіх надходжень становлять перекази з США – $1 187 млн. Це на 8% більше, ніж у першому півріччі 2019 року.

Середня сума одного переказу в Україну теж зросла на 5,4% – з $355 до $374.

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Крім того, на 29,1% зросла і середня сума одного переказу з України. Тепер вона становить $462 проти $358 у першому півріччі торік.

Найбільше коштів за січень-червень в Україну надійшло із США, Італії, Ізраїлю, РФ, Німеччини. З України найчастіше перекази надсилали до Росії, Грузії, Азербайджану, Туреччини, Польщі.

Попри такі цифри, через коронавірус перекази заробітчан в Україну скоротились на $2 млрд. За 2019 рік трудові мігранти переказали в Україну $12 млрд.