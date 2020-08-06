У Миколаївському морському порту зберігались понад три тисячі тонн конфіскованої аміачної селітри, що могло призвести до трагедії, подібної до вибуху в Бейруті.

Однак наразі небезпечний товар вже прибрали і загрози для міста порт не несе.

– Після трагічного вибуху в Бейруті в засобах масової інформації з’явилось припущення, що на території Миколаївського морського порту зберігається аміачна селітра, яка була завезена в 2018 році. Адміністрація Миколаївського морського порту офіційно спростовує цю інформацію, тому що вона не відповідає дійсності.

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Селітра у Миколаївському морському порту

У вересні 2018 року судно ТУЗЛА прибуло в Миколаївський морський порт з вантажем селітри аміачної в біг-бегах вагою по 500 кг.

Судна вивантажили 6 422 біг-бега селітри аміачної загальною вагою брутто 3217,422 мт.

Вивантажувала судна на причалі № 12 в період з 19 до 21 вересня 2018 року приватна стивідорна компанія.

Вивезли селітру ще на початку 2019 року. Наразі залишки вантажу там відсутні.

Джерело: Миколаївський морський порт