У Києві компанія Bolt офіційно запускає прокат електросамокатів.

У тестовому режимі послуга працювала в Києві в UNIT.City з минулого року.

Повноцінний запуск відбудеться 7 серпня.

Спочатку повідомлялося, що повноцінний запуск послуги повинен був відбутися навесні 2020 року, проте карантин, найімовірніше, вніс свої корективи у плани компанії.

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Орендувати самокат можна буде за допомогою того самого додатка, яке використовується для замовлення таксі Bolt (Android та iOS).

Як буде працювати послуга:

Знайти самокат за допомогою карти в додатку Bolt.

Розблокувати, відсканувавши через додаток QR-код.

Після закінчення поїздки вказати про її завершення в додатку.

Після цього з карти списується сума за використання.

Однак користуватися послугою зможуть тільки користувачі старші 18 років.

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