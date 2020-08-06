У Києві компанія Bolt офіційно запускає прокат електросамокатів.
У тестовому режимі послуга працювала в Києві в UNIT.City з минулого року.
Повноцінний запуск відбудеться 7 серпня.
Спочатку повідомлялося, що повноцінний запуск послуги повинен був відбутися навесні 2020 року, проте карантин, найімовірніше, вніс свої корективи у плани компанії.
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Орендувати самокат можна буде за допомогою того самого додатка, яке використовується для замовлення таксі Bolt (Android та iOS).
Як буде працювати послуга:
- Знайти самокат за допомогою карти в додатку Bolt.
- Розблокувати, відсканувавши через додаток QR-код.
- Після закінчення поїздки вказати про її завершення в додатку.
- Після цього з карти списується сума за використання.
Однак користуватися послугою зможуть тільки користувачі старші 18 років.
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