Після вибуху в Бейруті за фінансовою допомогою звернулися 30 українців. У чотирьох українських сімей пошкоджене житло.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– До посольства звернулися три українські сім’ї, які повідомили про значне пошкодження їхніх помешкань внаслідок вибуху. Одна українка повідомила про руйнування її квартири та незначні тілесні ушкодження.

Міністр запевнив, що всім нададуть необхідну підтримку. МЗС вже працює над вирішенням цього питання.

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Дмитро Кулеба також додав, що інформації про загиблих або серйозно постраждалих українців наразі немає. Українська сторона проінформувала Ліван, що готова надати гуманітарну допомогу.

Вибух у порту Бейрута стався 4 серпня. В результаті цього загинуло більше сотні осіб, поранених – майже 5 тис.

Наразі основною версією залишається вибух 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), який конфіскували ще у 2014 році.

Низку службовців порту Бейрута помістили під домашній арешт в очікуванні розслідування. Уряд Лівану вже виділив $66 млн на ліквідацію наслідків вибуху.