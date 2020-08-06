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Факти / Україна / Суспільство

Чи закриватимуть знову церкви на карантин – відповідь МОЗ

Закривати церкви через сплеск коронавірусу в Україні не будуть.

Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу у Львові.

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Міністр відповів на запитання журналістів, що одним з факторів різкого зростання кількості хворих є богослужіння. Про це Степанов заявляв у кінці липня.

– Я думаю, що священикам потрібно просто взяти і подумати про здоров’я своїх парафіян. Якщо є така проблематика, просто виправити її. Яке закриття церков? Вже почали вигадувати не з того, що я говорив, а самостійно, – зазначив очільник МОЗ.

Посилення карантину

Місцева влада може тільки посилювати карантин. Послаблювати його можуть тільки після дозволу Кабінету міністрів.

МОЗ поділив Україну на чотири зони за кількістю хворих на коронавірус. У червоній зоні перебувають два обласних центри та два райони.

Водночас місцева влада вважає, що мотиви, за якими їх віднесли до червоної зони, незрозумілі.

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