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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Гривня зміцнилася: курс валют від НБУ на 6 серпня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 6 серпня.

Курс гривні до долара зміцнився на рівні 27,7028 грн/$ у порівнянні з 27,8225 грн/$ 5 серпня.

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НБУ послабив офіційний курс гривні до 32,9012 грн/€ в порівнянні з 32,7234 грн/€ попереднім днем.

Курс валют в Україні від НБУ на 06.08:

  • $1 — 27,8225 грн;
  • €1 — 32,7234 грн;
  • 1 польський злотий – 7,4286 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7695 грн.

Курс валют НБУ на 6 серпня 2020 в Україні

Курс гривні восени 2020

На думку експертів, курс гривні восени 2020 року може впасти і долар підскочить до 30 грн. Зокрема, це пов’язують з кадровими змінами в НБУ.

У Комітеті Верховної Ради прогнозують майбутнє просідання гривні на 10%.

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