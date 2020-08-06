Курс валют НБУ на 6 серпня 2020 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 6 серпня.
Курс гривні до долара зміцнився на рівні 27,7028 грн/$ у порівнянні з 27,8225 грн/$ 5 серпня.
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НБУ послабив офіційний курс гривні до 32,9012 грн/€ в порівнянні з 32,7234 грн/€ попереднім днем.
Курс валют в Україні від НБУ на 06.08:
- $1 — 27,8225 грн;
- €1 — 32,7234 грн;
- 1 польський злотий – 7,4286 грн;
- 10 російських рублів – 3,7695 грн.
Курс гривні восени 2020
На думку експертів, курс гривні восени 2020 року може впасти і долар підскочить до 30 грн. Зокрема, це пов’язують з кадровими змінами в НБУ.
У Комітеті Верховної Ради прогнозують майбутнє просідання гривні на 10%.