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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

В Україні за минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили у 1 318 людей.

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12:26 - 06 серпня

В Україні в 10 регіонах можуть посилити карантинні заходи через поширення коронавірусу.

До послаблення карантину не готові:

  1. Волинська область;
  2. Закарпатська область;
  3. Житомирська область;
  4. Івано-Франківська область;
  5. Одеська область;
  6. Рівненська область;
  7. Харківська область;
  8. Хмельницька область;
  9. Чернівецька область;
  10. Чернігівська область.

Крім того, Київ вибув із цього списку.

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12:23 - 06 серпня

У Херсонській міській лікарні зафіксовано спалах коронавірусу, виписка і прийом хворих тимчасово припинені.

– У лікарні вже виявлено 9 хворі, серед яких 6 медпрацівників і 3 пацієнта реанімаційного відділення, – йдеться в повідомленні на сайті ОДА.

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11:11 - 06 серпня

Україна отримала підтвердження, що може розраховувати на свої 20% вакцин від коронавірусу за міжнародною програмою COVAX, коли вона з’явиться на ринку.

– Ці 20% для нашої країни – це 8 млн доз, які будуть приходити певними траншами, щойно буде зареєстрована та чи інша вакцина. Водночас не йдеться про те, що це буде якась одна вакцина, – розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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10:24 - 06 серпня

Поширення коронавірусу за районами:

Коронавірус у Києві 6 серпня

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10:22 - 06 серпня

Коронавірус у Києві зафіксовано ще у 180 осіб. Загальна кількість інфікованих станом на ранок 6 серпня склала 8 992.

Троє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 142 киян. Одужали 49 осіб. Всього коронавірус подолали 3 137 жителів Києва.

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09:48 - 06 серпня

Поширення коронавірусу за регіонами:

Коронавирус в Украине 6 августа

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09:44 - 06 серпня

Статистика коронавірусу в Україні на 6 серпня свідчить про 76 808 хворих, за добу захворіло ще 1 318 українців.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 1 819 осіб, за добу – 31 людина.

Водночас одужало за добу 997 пацієнтів, загалом в Україні вже 41 527 одужавших.

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21:24 - 05 серпня

В результаті спалаху коронавірусу з 5 серпня, а це дев’ять медиків і пацієнтів, на карантин закривають міську лікарню імені Лучанського.

У тому числі пункт швидкої допомоги, пологовий будинок, дитяче відділення, реанімацію і т. д.

Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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21:07 - 05 серпня

Станом на 5 серпня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 10 регіонів України та місто Київ.

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові, Волинська, Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська, Миколаївська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

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16:12 - 05 серпня

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував проведення селекторної наради з мерами міст на тему ситуації з поширенням Covid-19, роз’яснення нових правил заходів адаптивного карантину, спрямованих на стримування епідемії коронавірусу.

– Прошу організувати селекторну нараду з мерами міст, де ми зможемо обговорити і зняти всі проблемні питання, – звернувся він до Міністрів.

За його словами, головними завданнями адаптивного карантину є не допустити поширення епідемії і дозволити нормально працювати економіці.

Також Шмигаль підкреслив важливість комунікування з керівниками районів і міст.

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