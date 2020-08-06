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Факти / Україна / Суспільство

Конфіскованих тварин не продаватимуть на аукціонах, їх передадуть у притулки – Мін’юст

П’ятьох ведмедів та трьох левів, яких суд конфіскував у попередніх власників, безкоштовно передадуть благодійникам, притулкам та природним паркам.

Таке рішення ухвалили у Міністерстві юстиції. У відомстві зазначили, що раніше конфіскованих тварин продавали на аукціоні, але це викликало обурення в активістів.

Тому продавати тварин на аукціоні Мін’юст заборонив. Тепер їх безоплатно передаватимуть притулкам, зоологічним паркам або іншим установам для утримання тварин.

Конфіскованих тварин не продаватимуть на аукціонах, їх передадуть у притулки – Мін’юст

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Уряд дозволив безкоштовно передавати конфіскованих тварин у притулки та інші установи для утримання у червні цього року.

Раніше їх виставляли на аукціон для продажу через Систему електронних торгів арештованим майном.

А у травні цього року суспільство обурилося після того, як держпідприємство СЕТАМ виставило на аукціон пітбультер’єра з документами, стартова ціна якого була 112,5 грн.

Джерело: Мін’юст

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