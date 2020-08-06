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Факти / Україна / Суспільство

Майже 3 тис. км до 2025 року: де в Україні побудують бетонні дороги

До 2025 року в Україні планується збудувати 2,9 тис. км цементобетонних доріг.

Основною для будівництва стане південний регіон країни.

Голова Укравтодору Олександр Кубраков пояснив це тим, що міцні бетонні дороги краще витримують спекотну погоди і проходження перевантаженого транспорту.

Зокрема, планується будівництво доріг:

  • Харків – Перещепино (М-29, 180 км);
  • Одеса – Новий Буг (Р-55, 135 км);
  • Бориспіль-Маріуполь (Н-08, 95 км – в межах Дніпропетровської області).

Читайте: Голова Укравтодору розповів, як за ним стежили для замовних публікацій

Курбаков зазначив, що у разі втілення розробленої програми протяжність бетонних доріг в Україні буде збільшена з 1 до 3%.

Станом на серпень 2020 в Україні реалізуються проекти з цементобетонним покриттям:

  • Київ-Дніпро в Полтавській області (Н-31 );
  • Обхід Житомира (М-06);
  • Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв в Миколаївській області (Н-14).

Вартість усіх робіт, запланованих до 2025 року, буде нижчою, аніж в інших країнах світу, тому що бо бітум на 60% є імпортним, а от цемент – вітчизняний.

Автомагістраль-Південь

У травні 2020 року Автомагістраль-Південь вийшла на рекордні темпи реалізації проекту Велике будівництво Зеленського.

Про це заявив генеральний директор компанії Микола Тимофеєв.

– Ремонтні та будівельні роботи проводимо на 32-х об’єктах у 10 областях країни: Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Сумській та Харківській. На деяких об’єктах працюємо майже цілодобово, – розповів Тимофеєв.

Найбільша українська автодорожня компанія Автомагістраль-Південь вийшла на рекорд за підсумками перших місяців реалізації.

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