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Факти / Україна

На фрегаті Гетьман Сагайдачний зафіксовано спалах Covid-19 – ЗМІ

На фрегаті F130 Гетьман Сагайдачний виявлено випадок коронавірусу.

3 серпня у моряка судна підтвердився діагноз коронавірусу.

Командування військово-морської бази південь ізолювало всіх контактних з ним осіб.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Близько 30 моряків розмістили у вертолітному ангарі фрегата.

Також підозра на Covid-19 є у моряка з рятувального корабля Олександр Охріменко.

Спалах коронавірусу в гуртожитку КПІ

26 липня в Інституті спецзв’язку та захисту інформації Національного технічного університету КПІ ім. Ігоря Сікорського зафіксовано спалах коронавірусу.

В одному з гуртожитків 52 випадки Covid-19.

Джерело: Думская

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