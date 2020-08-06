На фрегаті F130 Гетьман Сагайдачний виявлено випадок коронавірусу.
3 серпня у моряка судна підтвердився діагноз коронавірусу.
Командування військово-морської бази південь ізолювало всіх контактних з ним осіб.
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Близько 30 моряків розмістили у вертолітному ангарі фрегата.
Також підозра на Covid-19 є у моряка з рятувального корабля Олександр Охріменко.
Спалах коронавірусу в гуртожитку КПІ
26 липня в Інституті спецзв’язку та захисту інформації Національного технічного університету КПІ ім. Ігоря Сікорського зафіксовано спалах коронавірусу.
В одному з гуртожитків 52 випадки Covid-19.