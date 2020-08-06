Коронавірус у Києві: статистика захворювання на 6 серпня

Коронавірус у Києві зафіксовано ще у 180 осіб. Загальна кількість інфікованих станом на ранок 6 серпня склала 8 992.

Троє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 142 киян. Одужали 49 осіб. Всього коронавірус подолали 3 137 жителів Києва.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Серед хворих:

102 жінки віком від 18 до 82 років

67 чоловіків віком від 21 до 81 років

4 дівчинки від 3 до 16 років і 7 хлопчиків від 3 до 17 років.

Захворіли вісім медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 22 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 44. У Солом’янському – 26. І в Деснянському районі – 22 випадки.

Коронавірус в Києві

У столиці весь тиждень зростає кількість хворих на Covid-19. За статистикою коронавірусу в Києві 5 серпня захворювання підтвердили ще у 150 осіб.