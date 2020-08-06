В уряді України обіцяють, что 1 вересня всі діти підуть до школи.

Однак на карантин планують закривати навчальні заклади в районах, що потрапили до червоної зони – де високий рівень захворюваності на атипову пневмонію, викликану коронавірусом.

Невідомо, яка ситуація буде перед початком навчального року, але якби він починався зараз, то в Луцьку, Тернополі та Кіцманському районі Чернівецької області школи б точно не відкрилися.

31 липня МОЗ поділив країну на чотири зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону, і ці два міста, а також частина регіону потрапили саме до останньої.

Тобто з 3 серпня у цих регіонах чинні такі обмеження та заборони:

робота громадського транспорту;

закладів освіти;

закриються ТРЦ, кафе та ресторани.

Нижче – правила роботи шкіл з 1 вересня у регіонах зеленої, жовтої та помаранчевої зон.

Україну поділили на чотири зони

В Україні з 3 серпня чинний режим розподілу на чотири зони, для кожної з яких визначено свої карантинні правила.

У червоній зоні опинилися: Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області.

У помаранчевій: Бережани і Бучацький район Тернопільської області; Луцький і Любешівський райони Волинської області; Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області; Львів і Миколаївський, Перемишлянський, Пустомитівський райони Львівської області.

У жовтій: 40 районів переважно в західних областях країни.

Всі інші – в зеленій.