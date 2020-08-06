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Факти / Україна / Суспільство

Укрзалізниця відновлює продаж 100% місць в київських потягах

Регіональні потяги з Києва і зворотно відновлять 100% посадку місць, починаючи з 7 серпня.

Продаж квитків на усі місця діятиме у поїздах із 800-ю нумерацією.

– Відновлення повноцінного продажу квитків на регіональні поїзди стало можливим завдяки погодженню КМДА, – йдеться у повідомлення.

Зазначається, що станом на початок серпня Укрзалізниця  подовжила курсування 17 регіональних поїздів.

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Серед маршрутів з Києва – міста Конотоп, Фастів, Шостка, Чернігів, Жмеринка, Рівне та інші.

В Укрзалізниці також нагадали, що ретельно стежать за дезінфекційною обробкою усіх потягів перед та після рейсу. Працівники залізниці успішно пройшли необхідні інструктажі та медогляд.

Пасажирам для посадки у вагон, окрім квитка та паспорта, також необхідно пройти температурний скринінг та бути у медичній масці.

Повне відновлення роботи Укрзалізниці

Карантин в Україні призупинив роботу Укрзалізниці, однак із поступовими послабленнями компанія змогла запустити в роботу третину пасажирських потягів.

За прогнозами Івана Юрика, Укрзалізниця відновить усі пасажирські перевезення у серпні, якщо загальнонаціональний карантин не буде продовжено.

Паралельно розглядається варіант встановлення інфрачервоних систем скринінгу температури пасажирів на Київському та Львівському залізничних вокзалах.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Dreamstime

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