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Факти / Україна / Суспільство

В Україні новий антирекорд: 1 318 випадків за добу

Статистика коронавірусу в Україні на 6 серпня свідчить про 76 808 хворих, за добу захворіло ще 1 318 українців.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 1 819 осіб, за добу – 31 людина.

Водночас одужало за добу 997 пацієнтів, загалом в Україні вже 41 527 одужавших.

Поширення коронавірусу за регіонами: 

  • Вінницька область — 2898 (+18)
  • Волинська область — 4108 (+44)
  • Дніпропетровська область — 1492 (+18)
  • Донецька область — 941 (+15)
  • Житомирська область — 2036 (+27)
  • Закарпатська область — 5439 (+77)
  • Запорізька область — 890 (+19)
  • Івано-Франківська область — 5295 (+127)
  • Кіровоградська область — 713 (+2)
  • м. Київ — 8992 (+180)
  • Київська область — 3980 (+38)
  • Львівська область — 10420 (+197)
  • Луганська область — 135 (0)
  • Миколаївська область — 666 (+8)
  • Одеська область — 3747 (+110)
  • Полтавська область — 477 (+5)
  • Рівненська область — 6538 (+96)
  • Сумська область — 594 (+24)
  • Тернопільська область — 3177 (+28)
  • Харківська область — 4381 (+142)
  • Херсонська область — 242 (+6)
  • Хмельницька область — 1257 (+25)
  • Чернівецька область — 6383 (+85)
  • Черкаська область — 969 (+10)
  • Чернігівська область — 937 (+17)

ЧитайтеКоронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Топ-5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

  • Київ – 22.21%
  • Львів – 21.08%
  • Івано-Франківськ – 20.29%
  • Вінниця – 17.15%
  • Ужгород – 16%

Коронавірус в Україні 5 серпня

Статистика коронавірусу в Україні на 5 серпня свідчить про  1 271 новий випадок коронавірусної інфекції, всього 75 490. Цей показник став новим антирекордом, хоча вже кілька днів фіксували більше 1 тис. хворих.

Померло за добу 24 людини, всього 1 788. Вилікувалось 40 613 людей, за добу 914.

Серед регіонів найбільше інфекції у Львівській області – 158 випадків, Києві – 150 та Харківській області – 146 випадків. У Кіровоградській області не виявили жодного нового хворого.

Фото: Dreamstime

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