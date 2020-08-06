Статистика коронавірусу в Україні на 6 серпня свідчить про 76 808 хворих, за добу захворіло ще 1 318 українців.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 1 819 осіб, за добу – 31 людина.

Водночас одужало за добу 997 пацієнтів, загалом в Україні вже 41 527 одужавших.

Поширення коронавірусу за регіонами:

Вінницька область — 2898 (+18)

Волинська область — 4108 (+44)

Дніпропетровська область — 1492 (+18)

Донецька область — 941 (+15)

Житомирська область — 2036 (+27)

Закарпатська область — 5439 (+77)

Запорізька область — 890 (+19)

Івано-Франківська область — 5295 (+127)

Кіровоградська область — 713 (+2)

м. Київ — 8992 (+180)

Київська область — 3980 (+38)

Львівська область — 10420 (+197)

Луганська область — 135 (0)

Миколаївська область — 666 (+8)

Одеська область — 3747 (+110)

Полтавська область — 477 (+5)

Рівненська область — 6538 (+96)

Сумська область — 594 (+24)

Тернопільська область — 3177 (+28)

Харківська область — 4381 (+142)

Херсонська область — 242 (+6)

Хмельницька область — 1257 (+25)

Чернівецька область — 6383 (+85)

Черкаська область — 969 (+10)

Чернігівська область — 937 (+17)

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Топ-5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

Київ – 22.21%

Львів – 21.08%

Івано-Франківськ – 20.29%

Вінниця – 17.15%

Ужгород – 16%

Коронавірус в Україні 5 серпня

Статистика коронавірусу в Україні на 5 серпня свідчить про 1 271 новий випадок коронавірусної інфекції, всього 75 490. Цей показник став новим антирекордом, хоча вже кілька днів фіксували більше 1 тис. хворих.

Померло за добу 24 людини, всього 1 788. Вилікувалось 40 613 людей, за добу 914.

Серед регіонів найбільше інфекції у Львівській області – 158 випадків, Києві – 150 та Харківській області – 146 випадків. У Кіровоградській області не виявили жодного нового хворого.