Статистика коронавірусу в Україні на 6 серпня свідчить про 76 808 хворих, за добу захворіло ще 1 318 українців.
Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 1 819 осіб, за добу – 31 людина.
Водночас одужало за добу 997 пацієнтів, загалом в Україні вже 41 527 одужавших.
Поширення коронавірусу за регіонами:
- Вінницька область — 2898 (+18)
- Волинська область — 4108 (+44)
- Дніпропетровська область — 1492 (+18)
- Донецька область — 941 (+15)
- Житомирська область — 2036 (+27)
- Закарпатська область — 5439 (+77)
- Запорізька область — 890 (+19)
- Івано-Франківська область — 5295 (+127)
- Кіровоградська область — 713 (+2)
- м. Київ — 8992 (+180)
- Київська область — 3980 (+38)
- Львівська область — 10420 (+197)
- Луганська область — 135 (0)
- Миколаївська область — 666 (+8)
- Одеська область — 3747 (+110)
- Полтавська область — 477 (+5)
- Рівненська область — 6538 (+96)
- Сумська область — 594 (+24)
- Тернопільська область — 3177 (+28)
- Харківська область — 4381 (+142)
- Херсонська область — 242 (+6)
- Хмельницька область — 1257 (+25)
- Чернівецька область — 6383 (+85)
- Черкаська область — 969 (+10)
- Чернігівська область — 937 (+17)
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Топ-5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:
- Київ – 22.21%
- Львів – 21.08%
- Івано-Франківськ – 20.29%
- Вінниця – 17.15%
- Ужгород – 16%
Коронавірус в Україні 5 серпня
Статистика коронавірусу в Україні на 5 серпня свідчить про 1 271 новий випадок коронавірусної інфекції, всього 75 490. Цей показник став новим антирекордом, хоча вже кілька днів фіксували більше 1 тис. хворих.
Померло за добу 24 людини, всього 1 788. Вилікувалось 40 613 людей, за добу 914.
Серед регіонів найбільше інфекції у Львівській області – 158 випадків, Києві – 150 та Харківській області – 146 випадків. У Кіровоградській області не виявили жодного нового хворого.