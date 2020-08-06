Ціни на довгострокову оренду житла в Києві та інших містах все ще залишаються нижчими, ніж до карантину.
Загалом кімнати в столиці можна орендувати за 3-4, 5 тис. грн на місяць. Але якщо брати трикімнатну квартиру на трьох, то можна заощадити від 1 630 грн до 4 500 грн на місяць. Однокімнатне житло в університетських районах великих міст коштує від 6,5 тис. грн до 9 тис. грн.
Найвигідніші для оренди житла Деснянський, Святошинський та Дніпровський райони столиці. У липні кімнату у Деснянському районі можна було орендувати в середньому за 3 тис. грн на місяць, однокімнатне житло – за 6 700 грн, двокімнатне — за 8 тис. грн. Трикімнатне помешкання обійдеться у 10 тис. грн.
Оренда у Святошинському районі
- Кімната – 3 300 грн;
- однокімнатна квартира – в середньому 7,5 тис. грн;
- двокімнатна – 9,5 тис. грн;
- трикімнатна – 13 тис. грн (спільне проживання з двома друзями буде на 3 170 грн вигідніше оренди однокімнатної).
Дніпровський район
- Кімната – приблизно 3 тис. грн;
- однокімнатна квартира – 8 тис. грн;
- двокімнатна – 10 тис. грн;
- трикімнатна – 13 тис. грн (на спільній оренді можна економити приблизно 3 670 грн на місяць).
Солом’янський район
- Кімната – 3,5 тис. грн,
- однокімнатна квартира – 10 тис. грн;
- двокімнатна — 12 тис. грн.
- трикімнатна – 16,5 тис. грн (сума економії в разі спільної оренди – 4,5 тис. грн).
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За вартістю оренди житла Голосіївський район — один з найдорожчих у столиці. Кімната обійдеться в 3 700 грн на місяць, двокімнатне житло, орендоване на двох, коштуватиме 7,5 тис грн, а трикімнатне для трьох – по 7 570 грн.
Шевченківський район також дешевими апартаментами не славиться. Однак якщо є бажання, винайняти житло досить недорого можливо. Кімната обійдеться вам в середньому 3,5 тис. грн, однокімнатна квартира — 10,5 тис. грн на місяць, двокімнатна на двох – 7 750 грн, трикімнатна для трьох обійдеться у 8 870 грн з кожного.
Ціни на оренду житла для студентів у великих містах
У Харкові кімнату можна орендувати в середньому за 3 тис грн, однокімнатну квартиру – за 7 тис. грн, двокімнатну – за 12 тис. грн, трикімнатну – за 16 100 грн.
У Дніпрі за кімнату просять в середньому 2 тис. грн, однокімнатне помешкання — 6,5 тис. грн, двокімнатне – 8 тис. грн, трикімнатне – 11 тис. грн.
У Львові пропонують кімнати за 3 тис. грн на місяць. Однокімнатну квартиру можна орендувати за 7 тис. грн, двокімнатну – 9 тис. грн і трикімнатну – за 12 тис грн.
В Одесі за кімнату доведеться заплатити 3 тис. грн або однокімнатне житло за 9 тис. грн. За двокімнатну квартиру просять в середньому 10 600 грн, а трикімнатну вигідно орендувати втрьох і платити по 5 630 грн.
Загалом за період дії карантину в Україні ціни на оренду житла у Києві знизились на 7-10%. А ось ціни на купівлю житла у столиці дещо зросли.
Зокрема, вартість продажу однокімнатних і двокімнатних квартир у Києві зросла на 1%, продають їх у середньому за 1,22 млн грн і 1,86 млн грн.
Джерело: OLX Нерухомість