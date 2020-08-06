Російські війська ніколи не зайдуть на територію України з боку Білорусі.

Про це заявив президент Олександр Лукашенко в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону.

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Він також заявив, що росіяни ніколи не будуть залучатися до охорони білоруського кордону.

– У мене всередині межа – це моя межа, і кордон мою буду захищати тільки я. Ні росіяни, які б вони не були, ні американці, ні французи. Тільки ми, – підкреслив Лукашенко.

Лукашенко розповів про війну на Донбасі

Україна не поверне анексований Крим у найближчому майбутньому, але має шанс закінчити війну на Донбасі, вважає Олександр Лукашенко.

Президент Білорусі також заявив, що на місці української влади воював би за Крим.

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