Андрій Жигайло
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Війська РФ ніколи не зайдуть в Україну з Білорусі – Лукашенко
Російські війська ніколи не зайдуть на територію України з боку Білорусі.
Про це заявив президент Олександр Лукашенко в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону.
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Він також заявив, що росіяни ніколи не будуть залучатися до охорони білоруського кордону.
– У мене всередині межа – це моя межа, і кордон мою буду захищати тільки я. Ні росіяни, які б вони не були, ні американці, ні французи. Тільки ми, – підкреслив Лукашенко.
Лукашенко розповів про війну на Донбасі
Україна не поверне анексований Крим у найближчому майбутньому, але має шанс закінчити війну на Донбасі, вважає Олександр Лукашенко.
Президент Білорусі також заявив, що на місці української влади воював би за Крим.
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