Зайшов купити каву і солодощі: Зеленський відвідав супермаркет у Бахмуті

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Донецьку область відвідав супермаркет у Бахмуті і поділився враженнями.

Глава держави розповів, що зайшов купити каву і солодощі у першу продуктову крамницю, яку побачив. Візит був незапланований, без будь-якої попередньої підготовки.

Президента приємно вразило, що всі покупці були в масках і знімали їх тільки, щоб сфотографуватися.

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– Люди розуміють небезпеки, породжені коронавірусною пандемією. Це свідчить про велику відповідальність і соціальну культуру Донеччини, – написав Володимир Зеленський у Facebook.

Також глава держави наголосив, що спокійний за українське доросле та зріле суспільство.

Президент вже не вперше робить подібні неочікувані візити. Так, у червні цього року Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Хмельницьку область зайшов на каву в одну із кав’ярень міста.

Однак тоді за це він мало не отримав штраф у розмірі 17 тис. грн за порушення карантину.