Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю перевірити в Україні поводження з небезпечними матеріалами та вжити заходів для запобігання надзвичайним ситуаціям.

Відповідне доручення глава держави дав після вибуху в порту Бейрута, який стався 4 серпня.

– Прошу терміново забезпечити проведення оцінки стану поводження з небезпечними та вогнегасними речовинами, вибуховими матеріалами, виробами, відходами, добривами, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів та обставин можуть створити загрозу життю і здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу.

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Також Володимир Зеленський наголосив, що важливо розробити та ухвалити необхідні нормативно-правові акти, які зможуть реалізувати комплекс невідкладних заходів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Тим часом, стало відомо, що в порту Миколаєва зберігали понад три тис. тонн селітри, що могло призвести до трагедії, подібної до вибуху в Бейруті.

Однак наразі небезпечний товар вже прибрали і загрози для міста порт не становить.