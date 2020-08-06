Зеленський заявив, що в процесі забезпечення режиму тиші виникають проблеми

Під час забезпечення режиму тиші на Донбасі виникає багато питань і проблем.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що влада робить все, щоб режим припинення вогню не порушувався.

Глава держави впевнений, що якби все залежало від військових ЗСУ, то це був би принциповий режим тиші. Це б дозволило перейти до наступних кроків завершення війни.

Читайте: Призначення Кравчука у ТКГ: яких варто чекати змін у мінських переговорах

Зеленський додав, що для забезпечення режиму тиші проходить велика робота на зустрічах в Мінському форматі і в режимі відеоконференції Тристоронньої контактної групи.

За його словами, в процесі забезпечення режиму тиші виникає багато питань і проблем, але на сьогодні найголовніше, це те, що Україна не втрачає військових.

Перемир’я на Донбасі

22 липня на засіданні ТКГ було ухвалене рішення про повне припинення вогню на Донбасі з півночі 27 липня.

Напередодні Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої обговорив майбутній режим тиші.

За першу добу перемир’я на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню.