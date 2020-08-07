У Голосі України 6 серпня опубліковано зміни до Повітряного кодексу, згідно з якими з пасажирів, що вилітають з українських аеропортів, стягуватимуть державний збір. Нові правила набули чинності 7 серпня.

Згідно з документом, державний авіаційний збір за кожного пасажира, який подорожує в межах України, становить $0,5, на міжнародних рейсах – $2.

Запроваджено також збори за кожну тонну вантажу: в межах України – $2,5, у разі міжнародних перевезень – $10.

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Водночас звільняються від сплати авіазбору високопосадовці та офіційні делегації, діти до двох років та пасажири, які летять транзитом.

Окрім того, збір не стягується з гуманітарних вантажів та рейсів, пов’язаних із ліквідацією наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (зокрема, перевезень тіла (останків, праху) померлого).

Верховна Рада схвалила введення збору за виліт пасажирів у другому читанні та в цілому на засіданні 13 липня.

Законопроектом №2424 вносяться зміни до Повітряного кодексу України, зокрема закріплюється поняття державного мита з суб’єкта авіаційної діяльності.

Додана також нова стаття – 121, яка визначає особливості стягнення мита за кожного пасажира, який відлітає, і за кожну тонну вантажу.