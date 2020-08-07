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Факти / Україна

Черговий антирекорд: в Україні за добу виявили 1 453 хворих

Статистика коронавірусу в Україні на 7 серпня свідчить про 78 261 хворого. За добу захворіло ще 1 453 особи.

Загалом в Україні померло 1 852 особи, за добу – 33.

Водночас повністю одужало від Covid-19 43 055 пацієнтів, а за добу ще 531 українець.

Поширення за регіонами: 

  • Вінницька область — 2932 (+34)
  • Волинська область — 4162 (+54)
  • Дніпропетровська область — 1508 (+16)
  • Донецька область — 945 (+4)
  • Житомирська область — 2064 (+28)
  • Закарпатська область — 5615 (+76)
  • Запорізька область — 895 (+5)
  • Івано-Франківська область — 5426 (+131)
  • Кіровоградська область — 714 (+1)
  • м. Київ — 9178 (+186)
  • Київська область — 4058 (+78)
  • Львівська область — 10572 (+152)
  • Луганська область — 146 (+11)
  • Миколаївська область — 682 (+16)
  • Одеська область — 3904 (+156)
  • Полтавська область — 489 (+12)
  • Рівненська область — 6638 (+100)
  • Сумська область — 636 (+42)
  • Тернопільська область — 3212 (+35)
  • Харківська область — 4527 (+146)
  • Херсонська область — 255 (+13)
  • Хмельницька область — 1286 (+29)
  • Чернівецька область — 6477 (+94)
  • Черкаська область — 975 (+6)
  • Чернігівська область — 965 (+28)

ЧитайтеКоронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус в Україні 7 серпня

Топ-5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

  • Київ – 22.21%
  • Львів – 21.08%
  • Івано-Франківськ – 20.29%
  • Вінниця – 17.15%
  • Ужгород – 16%

Коронавірус 6 серпня

Статистика коронавірусу в Україні на 6 серпня свідчить про 76 808 хворих, за добу захворіло ще 1 318 українців. Це новий антирекорд за кількість хворих за добу.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 1 819 осіб, за добу – 31 людина.

Водночас одужало за добу 997 пацієнтів, загалом в Україні вже 41 527 одужавших.

Фото: Dreamstime

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