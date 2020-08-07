Статистика коронавірусу в Україні на 7 серпня свідчить про 78 261 хворого. За добу захворіло ще 1 453 особи.
Загалом в Україні померло 1 852 особи, за добу – 33.
Водночас повністю одужало від Covid-19 43 055 пацієнтів, а за добу ще 531 українець.
Поширення за регіонами:
- Вінницька область — 2932 (+34)
- Волинська область — 4162 (+54)
- Дніпропетровська область — 1508 (+16)
- Донецька область — 945 (+4)
- Житомирська область — 2064 (+28)
- Закарпатська область — 5615 (+76)
- Запорізька область — 895 (+5)
- Івано-Франківська область — 5426 (+131)
- Кіровоградська область — 714 (+1)
- м. Київ — 9178 (+186)
- Київська область — 4058 (+78)
- Львівська область — 10572 (+152)
- Луганська область — 146 (+11)
- Миколаївська область — 682 (+16)
- Одеська область — 3904 (+156)
- Полтавська область — 489 (+12)
- Рівненська область — 6638 (+100)
- Сумська область — 636 (+42)
- Тернопільська область — 3212 (+35)
- Харківська область — 4527 (+146)
- Херсонська область — 255 (+13)
- Хмельницька область — 1286 (+29)
- Чернівецька область — 6477 (+94)
- Черкаська область — 975 (+6)
- Чернігівська область — 965 (+28)
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Топ-5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:
- Київ – 22.21%
- Львів – 21.08%
- Івано-Франківськ – 20.29%
- Вінниця – 17.15%
- Ужгород – 16%
Коронавірус 6 серпня
Статистика коронавірусу в Україні на 6 серпня свідчить про 76 808 хворих, за добу захворіло ще 1 318 українців. Це новий антирекорд за кількість хворих за добу.
Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 1 819 осіб, за добу – 31 людина.
Водночас одужало за добу 997 пацієнтів, загалом в Україні вже 41 527 одужавших.