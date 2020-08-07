Статистика коронавірусу в Україні на 7 серпня свідчить про 78 261 хворого. За добу захворіло ще 1 453 особи.

Загалом в Україні померло 1 852 особи, за добу – 33.

Водночас повністю одужало від Covid-19 43 055 пацієнтів, а за добу ще 531 українець.

Поширення за регіонами:

Вінницька область — 2932 (+34)

Волинська область — 4162 (+54)

Дніпропетровська область — 1508 (+16)

Донецька область — 945 (+4)

Житомирська область — 2064 (+28)

Закарпатська область — 5615 (+76)

Запорізька область — 895 (+5)

Івано-Франківська область — 5426 (+131)

Кіровоградська область — 714 (+1)

м. Київ — 9178 (+186)

Київська область — 4058 (+78)

Львівська область — 10572 (+152)

Луганська область — 146 (+11)

Миколаївська область — 682 (+16)

Одеська область — 3904 (+156)

Полтавська область — 489 (+12)

Рівненська область — 6638 (+100)

Сумська область — 636 (+42)

Тернопільська область — 3212 (+35)

Харківська область — 4527 (+146)

Херсонська область — 255 (+13)

Хмельницька область — 1286 (+29)

Чернівецька область — 6477 (+94)

Черкаська область — 975 (+6)

Чернігівська область — 965 (+28)

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Топ-5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

Київ – 22.21%

Львів – 21.08%

Івано-Франківськ – 20.29%

Вінниця – 17.15%

Ужгород – 16%

Коронавірус 6 серпня

Статистика коронавірусу в Україні на 6 серпня свідчить про 76 808 хворих, за добу захворіло ще 1 318 українців. Це новий антирекорд за кількість хворих за добу.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 1 819 осіб, за добу – 31 людина.

Водночас одужало за добу 997 пацієнтів, загалом в Україні вже 41 527 одужавших.