Відкриття нового навчального року у Львові пройде у звичайному режимі.

– Перше вересня у Львові пройде у звичайному режимі, а у нас скасовані лінійки. Тобто все буде нетрадиційно і креативно. Епідситуація дозволяє відкрити установи середньої освіти, тому ми готуємося до початку нового навчального року, – сказала начальник управління освіти Зоряна Довганик.

Водночас начальник управління відзначила, що наразі проходить навчання вчителів для того, щоб вони могли працювати дистанційно.

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Що стосується заходів безпеки в школах, то, за словами Довганик, учні повинні приходити в масках в школу і носити їх під час перерв, а на уроках маску одягати не обов’язково.

– Учні повинні приходити в школу в масках, дотримуючись карантинних норм. Під час уроків їх можна не використовувати – тільки на перервах. Педагоги також повинні ходити в масках, але не під час уроків. Крім того, проводитимуть температурний скринінг педагогічних працівників та опитування дітей щодо їхнього стану, – розповідає Довганик.

Забезпечувати дітей засобами особистого захисту буде навчальний заклад.

Коронавірус у Львові

Станом на ранок 7 серпня у Львові та Львівській області 10 572 підтверджених випадки коронавірусу.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1 415 ПЛР-тестів, з яких 152 – позитивні результати. Серед них – 64 жителі Львова.

Джерело: Львівської міської ради