Курс долара станом на 7 серпня здешевшав на 3 копійки. Згідно з оновленим курсом валют Національного банку України, курс іноземної валюти встановлено на рівні 27,67 грн/$1.

Курс євро впав ще більше – на 11 копійок – до 32,79 грн/1€.

Російський рубль дещо впав у ціні, його курс становить 0,377 грн.

Курс валют на 7 серпня:

$1 – 27,67 грн;

€1 – 32,79 грн;

1 польський злотий – 7,4477 грн;

10 російських рублів – 3,7714 грн.

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Прогноз курсу долара на 2021

Протягом наступного року курс долара перебуватиме у коридорі 29,1 грн/$1, а під кінець 2021 року знизиться до 28,8 грн/$1, йдеться у прогнозі Нацбанку.