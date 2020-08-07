Володимир Зеленський прокоментував призначення Олега Татарова

Вважати представниками старої влади всіх чиновників часів Януковича несправедливо і неправильно.

Так президент Володимир Зеленський пояснив призначення Олега Татарова на посаду заступника керівника Офісу президента.

– Усі ми жили за часів Януковича. Зрозуміло, що деякі люди “втекли” разом з паном Януковичем. Проте багато людей залишилося нормальних, які не зрадили Україну.

Олег Татаров за часів президентства Януковича перебував на посаді заступника начальника головного слідчого управління МВС.

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Також Зеленський підкреслив, що будь-хто з команди часів президентства Порошенка також є “представниками старої влади”.

– Головне, щоб людина була чесною. Зараз, мені здається, в нашій країні, щоб змінити Україну, моральна сторона найголовніше – те, чого не вистачає багатьом нашим чиновникам, – додав президент.

Указом №310/2020 від 6 серпня Володимир Зеленський призначив Олега Татарова одним із заступників керівника Офісу президента.

Татаров займатиметься правоохоронним напрямком роботи, а також також контролюватиме вирішення проблем, які пов’язані із правозахисною та антикорупційною діяльністю.