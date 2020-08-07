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Факти / Україна

Карантин в Україні: Харків повернувся у зелену зону

Харків з 8 серпня буде в зеленій карантинній зоні.

Таке рішення на засідання 7 серпня ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Дані про повернення Харкова до зеленої зони з’явилися на інтерактивній епідемічній карті.

Згідно з новими даними карти, до червоної зони віднесли Костопільський район Рівненської області та Кіцманський район на Буковині.

Луцьк і Тернопіль з 8 серпня перейдуть із червоної до помаранчевої карантинної зони.

Читайте: Як відбувається розподіл на чотири зони адаптивного карантину

Чому Харків був у червоній зоні

Вдень 7 серпня на інтерактивній епідемічній карті Харків було позначено як червону зону.

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що карта завантажила помилкові дані.

Влада Харкова встигла заявити, що не зупинятиме громадський транспорт і не вводитиме додаткові обмеження через те, що місто потрапило до червоної зони.

Фото: Dreamstime

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