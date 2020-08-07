Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

У Києві зафіксували 9178 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

Захворіли:

  • 94 жінки віком від 19 до 84 років;
  • 81 чоловік віком від 19 до 70 рокiв;
  • 7 дівчаток – від 2 до 16 років і 4 хлопчики від 1 року до 13.

До лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

  • Голосіївський – 730;
  • Дарницький – 1 513;
  • Деснянський – 1 139;
  • Дніпровський – 1 056;
  • Оболонський – 789;
  • Печерський – 869;
  • Подільський – 560;
  • Святошинський – 764;
  • Солом’янський – 992;
  • Шевченківський – 766.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 7 серпня

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 7 серпня зафіксувано 1 453 випадки коронавірусної інфекції, загалом 78 261.

Загалом в Україні померло 1 852 особи, за добу – 33.

Водночас повністю одужало від Covid-19 43 055 пацієнтів, а за добу ще 531 українець.

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