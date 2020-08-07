Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві зафіксували 9178 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

Захворіли:

94 жінки віком від 19 до 84 років;

81 чоловік віком від 19 до 70 рокiв;

7 дівчаток – від 2 до 16 років і 4 хлопчики від 1 року до 13.

До лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Голосіївський – 730;

Дарницький – 1 513;

Деснянський – 1 139;

Дніпровський – 1 056;

Оболонський – 789;

Печерський – 869;

Подільський – 560;

Святошинський – 764;

Солом’янський – 992;

Шевченківський – 766.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 7 серпня

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 7 серпня зафіксувано 1 453 випадки коронавірусної інфекції, загалом 78 261.

Загалом в Україні померло 1 852 особи, за добу – 33.

Водночас повністю одужало від Covid-19 43 055 пацієнтів, а за добу ще 531 українець.