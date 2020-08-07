Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві зафіксували 9178 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.
Захворіли:
- 94 жінки віком від 19 до 84 років;
- 81 чоловік віком від 19 до 70 рокiв;
- 7 дівчаток – від 2 до 16 років і 4 хлопчики від 1 року до 13.
До лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Голосіївський – 730;
- Дарницький – 1 513;
- Деснянський – 1 139;
- Дніпровський – 1 056;
- Оболонський – 789;
- Печерський – 869;
- Подільський – 560;
- Святошинський – 764;
- Солом’янський – 992;
- Шевченківський – 766.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні 7 серпня
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 7 серпня зафіксувано 1 453 випадки коронавірусної інфекції, загалом 78 261.
Загалом в Україні померло 1 852 особи, за добу – 33.
Водночас повністю одужало від Covid-19 43 055 пацієнтів, а за добу ще 531 українець.