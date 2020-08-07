Протягом минулої доби, 6 серпня, на Донбасі не зафіксовано жодного порушення режиму тиші. Однак сьогодні зранку бойовики відкрили вогонь вже двічі.
Серед українських військових втрат та поранених немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.
– Ворожі провокації зі стрілецької зброї відмічено у районі населеного пункту Новолуганське, а з підствольного гранатомету – біля Шумів, – зазначили у штабі.
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Поодинокі неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.
Звіт ОБСЄ
251 порушення перемир’я на Донбасі, з яких 45 – це вибухи, таку статистику наводить СММ ОБСЄ з початку перемир’я, що діє у зоні ООС з 27 липня.
У переліку цих порушень також більше 200 пострілів зі стрілецької зброї.
В ОБСЄ також відзначають перешкоджання пересуванню представників СММ.