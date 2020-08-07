У Києві виявили новий спалах коронавірусу – на підприємстві Київхліб.

Спочатку троє працівників пекарні №8 звернулися до лікарів із симптомами коронавірусу. Тести підтвердили в них Covid-19.

Після цього обстежили та протестували весь колектив – 77 працівників. 37 людей виявилися інфікованими.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

– Цех-пекарню закрили на карантин. Там здійснюють посилену дезінфекцію. Всі хворі та контактні особи – на самоізоляції.

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Також в Солом’янському районі столиці захворів один із фахівців районного управління освіти. Наразі встановили 62 людини, з якими контактував хворий. У 3 із них – підозра на коронавірус.

Статистика коронавірусу в Києві на 7 серпня свідчить про 9 178 хворих, за добу виявили ще 186 випадків. Це стало новим антирекордом.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 142 особи, за добу жоден хворий не помер.

Водночас повністю одужало від Covid-19 3 163 пацієнти, за добу – 26.