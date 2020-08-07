Відпочинок в Одесі нині користується популярністю серед українців. Через велику кількість транспорту, який прямує до курортного міста, на дорозі спостерігаються ускладнення руху.

Затори є на ділянці М-05 Київ-Одеса (445 км), що біля мосту через Хаджибейський лиман, попереджає патрульна поліція регіону.

У цьому місці правоохоронці здійснюють реверсивне регулювання руху. Через наплив туристів через міст будуть пропускати лише вантажні автомобілі. Обмеження діятимуть до понеділка, уточнили Фактам ICTV в прес-службі патрульної поліції регіону.

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Патрульна поліція радить оминати цю частину дороги та користуватися іншими шляхами, які ведуть до курортів Одеської області.

Відпочинок на морі в Україні 2020

Через пандемію коронавірусу та карантин кордони більшості країн, які відомі своїми курортами, залишаються закритими для українців.

Більшість громадян відпустку 2020 проводять на українських курортах, найвідомішим серед яких є Одеса.

Факти ICTV опублікували низку матеріалів про відпочинок у Залізному Порту, Генічеську, Одесі, Кирилівці. Детальну інформацію про ціни на житло та розваги шукайте в наших текстах.