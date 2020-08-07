Погода на 7 серпня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в п’ятницю, 7 серпня, в Україні буде без опадів, температура до +35° на півдні та сході країни.

На сході опадів не очікується, температура вночі до +18°, вдень до +35°.

Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до +23°, вдень до +35°.

На заході України опадів не прогнозують. Температура вночі до +16°, вдень до +32°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до +16°, вдень до +30°.

У центрі без опадів, температура вночі до +19°, вдень до +34°.

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Дощі та грози на вихідних

За прогнозом Укргідрометцентру, погода 8 та 9 серпня принесе дощі та грози в західні області.

Втім спека на решті територій триватиме і стовпчики термометрів показуватимуть до +35°.