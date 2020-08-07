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Факти / Україна / Суспільство

Працював на дитячих атракціонах: на Одещині затримали підозрюваного у педофілії

В Одеській області затримали білоруса, якого розшукували за вчинення злочинів сексуального характеру відносно дітей, виготовлення і поширення дитячої порнографії.

33-річний громадянин Білорусі був затриманий на території Одеської області, повідомили у Департаменті боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми.

Чоловік прибув в Україну і деякий час працював на дитячих атракціонах. Водночас перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

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Іноземця затримали в порядку ст. 208 Затримання уповноваженою службовою особою. В даний час вирішується питання про його екстрадицію у Білорусь.

Турка підозрюють у педофілії

17-річні хлопець та дівчина вбили та розчленували 68-річного турка Хасана Їлдірімі, який мешкав у місті Білгород-Дністровський Одеської області.

Тіло закопали на околиці міста.

17-річні підлітки жили у квартирі, яку винаймали, поки їх батьки були на заробітках. Підозрюваним може загрожувати довічне ув’язнення.

Джерело: Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми 

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